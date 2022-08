Waidring übernimmt nach Dreier gegen Oberndorf Tabellenführung – Münster II ersatzgeschwächt klarer Sieger gegen Westendorf

Details Sonntag, 28. August 2022 23:54

In der dritten Runde der 2. Klasse Ost hat der SK Waidring die Tabellenführung übernommen. Es war ein hart erkämpfter 1:0-Erfolg über den FC Oberndorf, der den Platz an der Sonne gebracht hat. Platz zwei hat Kirchdorf II erobert – 10:1-Kantersieg in Zell am Ziller. Neu auf Platz drei Kundl II – 7:2 gegen Pillerseetal II. Auch der SC Münster II holt einen Dreier - 5:1 gegen Westendorf II.

Acht Stammkräfte fehlten – Münster II gewann trotzdem klar gegen Westendorf

Helmuth Lechner, Trainer SC Münster II: „Heute haben uns acht Spieler von unserem Stammkader gefehlt, da mussten wir auf alle Ressourcen zurückgreifen, auch ich selbst war mit dabei. Westendorf ist eine sehr junge Mannschaft mit einem sehr kontrollierten Spielaufbau. Wir hätte früher den Sack zumachen müssen, denn uns ist in der 22. und 25. Minute bereits ein Doppelschlag gelungen. Sebastian Hopp und Felipe Ganz haben getroffen. Die enge Phase der Partie nach dem Anschlusstreffer der Gäste in der 66. Minute durch Robert Gossner war aber schnell überstanden. Bence Budai gelang in der 74. Minute das 3:1 für mein Team. Sebastian Hopp und Bence Budai treffen in Folge noch einmal. Damit am Ende ein 5:1 Erfolg. Alexander Bucher, unser sechzehnjähriger Innenverteidiger, hat eine sehr gute Partie gespielt. An und für sich war es eine klare Sache. Bis auf die Phase, in der wir die Gäste mit dem Anschlusstreffer wieder stark gemacht haben.“

Hauchdünner Erfolg von Waidring gegen Oberndorf

Werner Köck, Trainer SK Waidring: „Es war eine sehr umkämpfte Partie, in der wir wohl die besseren Chancen hatten und der FC Oberndorf mehr für das Spiel gemacht hat. Schöne Kombinationen von hinten heraus gespielt über die Mitte, am 16er war dann aber meistens Endstation, da wir hinten gut standen Kurz vor der Halbzeit gelang uns dann der entscheidende Treffer durch Tommy Köck nach einer Ecke und in den Schlussminuten drückte Oberndorf noch einmal richtig an, aber wir konnten standhalten und die drei Punkte verteidigen!“

Beste Spieler SK Waidring: Roman Knefz, Lucas Rier (T), Jannik Bisdorf