Kirchdorf II mit Schützenfest in Zell am Ziller

Details Dienstag, 30. August 2022 01:02

Am 10:1 des SV Kirchdorf II beim SK Zell am Ziller II hat sich auch Spielertrainer Markus Thanner mit drei Treffern beteiligt. Hochachtung vor dem Team der Heimelf, die auch angesichts der zweistelligen Niederlage Fairplay gezeigt haben. Kirchdorf II erobert Tabellenplatz zwei, neu an der Spitze der 2. Klasse Ost der SK Waidring nach einem knappen 1:0 gegen Oberndorf.

Kicker von Zell am Ziller sehr faire Verlierer

Markus Thanner, Trainer SV Kirchdorf II: „In Zell am Ziller gab es wirklich einen tollen Auftritt meiner Mannschaft, die von Anfang an den Sieg wollte und auch bis zur 90. Minuten konzentriert fertig gespielt hat, obwohl das Spiel schon früh entschieden war.

Wir konnten mit einer einstudierten Outvariante durch Fabian Mader in Führung gehen. Routinier Marco Ebser brachte uns mit zwei sehenswerten Treffern früh auf die Siegerstraße, musste danach leider verletzt raus. Joker Moritz Bachler traf gleich und unser Kapitän Marcel Wagner sorgte dann für den 5:1-Halbzeitstand. Den Treffer für Zell hat Luis Komutzki erzielt.

Moritz Bachler und ich konnten in Hälfte zwei einige tolle Kombination abschließen und kamen so jeweils zu drei Treffern und einem - auch in der dieser Höhe - verdienten Sieg meiner Mannschaft.

Ich möchte mich bei den Gegnern aus Zell bedanken, dass sie trotz der deutlichen Niederlage sehr fair geblieben sind und versucht haben, Fußball zu spielen. Sie haben sich den Ehrentreffer absolut verdient.

Beste Spieler SV Kirchdorf II: Marco Ebser, Moritz Bachler, Andi Harasser