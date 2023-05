Münster II und Kundl II feiern Kantersiege!

Details Dienstag, 02. Mai 2023 01:31

Ein wenig unübersichtlich das Tabellenbild der 2. Klasse Ost nach Runde sechzehn. Der SC Münster II führt nach einem 11:0-Kantersieg gegen den SK AVZ Pillerseetal II die Tabelle an. Drei Punkte Vorsprung auf den SV Kirchdorf II, der allerdings zwei Spiele weniger absolviert hat. Der SC Holz Pfeifer Kundl II trifft neunmal gegen Hippach II und belegt Tabellenplatz drei. Der Rückstand auf die Top-2 aber schon sehr deutlich. Der FC Söll II gewinnt in Zell am Ziller 4:1. Zwei Partien mussten wetterbedingt abgesagt werden. Kirchdorf II gegen Oberndorf und Stumm II gegen Waidring werden nachgetragen, ein Termin steht noch nicht fest.

Zweistelliger Heimsieg bringt zwischenzeitliche Tabellenführung für Münster

Die KM2 des SC Münster war in der 16. Runde der 2. Klasse Ost nicht zu bremsen. Gegen den SK AVZ Pillerseetal gab es fast ein Dutzend Volltreffer. Fast 300 Fans und Zuschauer sehen bereits in der 2. Minute das 1:0 durch Filip Horvath. Sieben Treffer werden es insgesamt bis zum Pausenpfiff. Die weiteren Torschützen sind Gerhard Lechner (2), Manuel Schwarzmann (2) und Felipe Ganz (2). In Hälfte zwei trifft auch Filip Horvath zum zweiten Mal, Tobias Kofler besorgt das 9:0 und die Tore zehn und elf macht Nico Geiler.

Kundl II gewinnt fast zweistellig gegen Hippach II

Auch die jungen Kicker des SC Kundl lassen es krachen. Vier Treffer in der ersten Halbzeit durch Stefan Heel (2), Simon Stromberger und Lee Seebacher. In Hälfte zwei trifft Leo Mayer zweimal, dazu kommen noch Volltreffer von Yannick Binder, Leon Morina und Matteo Klinger.

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei