Hansjörg Ausserladscheider mit Doppelpack für Stumm II in Waidring

Details Dienstag, 29. August 2023 00:04

Die Problematik des SK Waidring im Spiel der 2. Runde der 2. Klasse Ost gegen SVG Stumm II lag im Abschluss. So haben am Ende zwei Treffer von Hansjörg Ausserladscheider Stumm mit einem 2:1 Erfolg drei Punkte gebracht.

Es nützt das beste Spiel nichts ohne Tore zu erzielen!

Werner Köck, Trainer SK Waidring: „Wie schon in der ersten Runde gegen Weerberg konnten wir auch gegen Stumm das Spiel in die Hand nehmen und drückten den Gegner sehr tief in die eigene Hälfte! Auch der frühe Gegentreffer durch Hansjörg Ausserladscheider brachte unsere Mannschaft nicht aus der Ruhe. Wir fanden unzählige Chancen vor und konnten den Ball einfach nicht im Netz unterbringen. Stumm kam zu sehr wenigen Chancen, nutzte diese jedoch, die sie hatten, was dann am Ende auch zum Sieg reichte. Hansjörg Ausserladscheider sorgt auch für das 2:0 der Gäste in der 65. Minute. Mehr als der Anschlusstreffer durch Tobias Schreder in der vorletzten Spielminute sollte für uns nicht mehr drin sein.

Spielerisch und kämpferisch bin ich mit der Leistung zufrieden, aber im letzten Drittel müssen wir noch vollenden, was wir bis dahin spielen. Es nützt das beste Spiel nichts ohne Tore zu erzielen! Hoffe der Knopf geht am Sonntag in Finkenberg auf!“

