Pitztal II gegen Flaurling/Polling: Nach zwölf Minuten stand das Endergebnis fest!

Details Montag, 28. September 2020 17:58

Vier der sechs Spiele der achten Runde der 2. Klasse West konnten gespielt werden – Dauerregen und Corona hat wieder mal zugeschlagen. Landeck gegen Fliess wird am 1. Oktober 2020 nachgetragen, Längenfeld II gegen Grins am 14. Oktober 2020. Vier Tore fielen bei SPG Pitztal II gegen Flaurling/Polling in den ersten zwölf Minuten – dann aber keine mehr – Flaurling gewinnt mit 3:1.

Pitztal II geht in Führung!

Helmut Bertsch, Trainer FC Flaurling/Polling: „Das war heute keine Topleistung, mehr ein solider Arbeitssieg. Die Mannschaft hat nach dem sehr frühen Rückstand tolle Moral gezeigt und das Spiel innerhalb von sechs Minuten gedreht! In der ersten Minute bereits die kalte Dusche – das 1:0 für die Heimelf durch Dominik Thurner. Aber dann wie gesagt ein tolle und vor allem erfolgreiche Reaktion meiner Mannschaft. 1:1 durch Stefan Eller in der 7. Minute und das 2:1 durch Benjamin Gall per Strafstoß nur zwei Minuten später. Danach haben wir mehr oder weniger das Spiel kontrolliert - mit der ein oder anderen Torchance. In der 12. Minute stand bereits das Endergebnis fest – 3:1 durch Andreas Lair. Fazit: Pflicht erfüllt – drei Punkte mitgenommen, ohne großartig zu glänzen!“

Beste Spieler FC Flaurling/Polling: Daniel Bertsch (Tor), Andreas Lair (AV)

Lechaschau setzt sich an der Tabellenspitze ab

2:0 hat Lechaschau bereits zur Pause auswärts in Silz geführt, dann wurde es aber wieder enger. Am Ende setzt sich aber Lechaschau mit 3:2 durch und baut den Vorsprung in der Tabelle aus, denn Hatting-Üettnau kam zuhause gegen Pians/Strengen über ein 3:3 nicht hinaus. Vier Punkte beträgt der Vorsprung von Lechaschau nach Verlustpunkten auf Hatting, sechs reale Punkte sind es gegenüber Flaurling. Die Nummer zwei ist allerdings nach Verlustpunkten Landeck – nur zwei Punkte hinter Lechaschau. Aber sechs Punkte in zwei Spielen muss man erst mal machen.

