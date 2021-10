Vor Winterpause: Völs II gewinnt gegen Pitztal II – Landeck II setzt sich sensationell klar gegen Vils II durch

Details Dienstag, 12. Oktober 2021 17:12

In der 2. Klasse West ist der Hinrundenvorhang bereits gefallen. Herbstmeister wurde ganz klar Fliess – auch in der letzten Partie 2021 eine beeindruckende Vorstellung und ein 8:2 in Grins. Längenfeld II verliert mit einer Nullnummer auswärts gegen Pians/Strengen etwas an Boden – fünf Punkte hinter Fliess. Vils II und Völs II überwintern mit vier Punkten Rückstand auf Fliess. Landeck II zeigt in der letzten Runde orrdentlich auf!

Sensationell klarer Erfolg von Landeck II gegen Vils II

Emrah Can, Trainer SV Landeck II: „Heute haben wir gezeigt, wozu die Mannschaft fähig ist. Wir haben die wahrscheinlich spielerisch stärkste Mannschaft der Liga nicht ins Spiel kommen lassen und haben sie durch ein hohes Pressing zu hohen Bällen gezwungen - ausgenommen zwanzig Minuten zu Beginn der zweiten Halbzeit! Aber der Gegner hätte trotzdem durch zwei glückliche Aktionen fast die Führung geschafft, aber Thomas „Stony“ Steinberger war zur Stelle. Im Gegenzug hatten wir auch unsere Chancen, aber erst in der 40. Minute konnte Jakob Maneschg einen sehr schön zu Ende gespielten Konter ins Tor befördern. Die Führung vor der Pause war mental auch sehr wichtig. Nach anfänglicher „Schwächephase“ - wir haben nicht mehr das gemacht, was vorgegeben war - in der zweiten Halbzeit, konnten wir die Kontrolle aber wieder zurückerobern und durch Tore von Glenda Stefan (2), Maneschg Jakob (2) und Sertkaya Can verdient gewinnen!

Trotz vieler Höhen und Tiefen war es eine spannende Runde für uns. Leider haben wir gegen die „vermeintlich leichten Gegner“ die Punkte verloren und dadurch stehen wir nicht ganz dort in der Tabelle wo wir hingehören. Viele junge Spieler durften zum ersten mal Erwachsenenfußball spielen und der Sprung vom Jugendfußball ist doch sehr weit. Aber wir sind mit der Entwicklung von manchen Spielern sehr zufrieden. Eine spannende Frühjahrsrunde wartet auf uns - hoffentlich dürfen wir endlich eine Saison auch zu Ende spielen!

Beste Spieler SV Landeck II: Thomas Steinberger (TW), Manuel Schöpf (IV), Glenda Stevo (ST), Maneschg Jakob (Mittelfeld)

Völs II hält mit Sieg gegen Pitztal II Kontakt zur Spitze

Mario Niederkofler, Trainer Völser SV II: „Wir haben das Spiel ganz klar dominiert und konnten uns sehr viele Möglichkeiten erarbeiten. Marco Glavas und Rolando Putzer haben für uns getroffen, dazu ein Eigentor der Gäste. Ein klarer und sicherer 3:0 Erfolg.“

Beste Spieler Völser SV II: Matteo Mayr (MF), Marco Glavas

