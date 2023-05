Pians stößt Längenfeld II von der Tabellenspitze!

Details Montag, 22. Mai 2023 18:59

Führungswechsel nach der 19. Runde der 2. Klasse West. Leader SV Längenfeld II musst sich auswärts der SPG FC Handl Tyrol Pians/Strengen Arlberg mit 1:2 geschlagen geben. Der FC Flaurling/Polling nutzt die Möglichkeit und erobert mit einem 1:0 Erfolg gegen die SPG Pitztal II die Tabellenführung. Nach der Pfingstpause geht das Titelrennen weiter, Pians mit stark steigender Tendenz bereits auf Tabellenplatz vier!

Jugendliche Leichtigkeit von Pians gegen Längenfeld II

Anfänglich drückende Überlegenheit der Gäste und diese führte zum verdienten 0:1 in der vierten Minute durch Alessandro Schöpf. Weiterhin starke Verunsicherung in der Hintermannschaft, die hätte fast zum 0:2 geführt! Dann wurde im Anschluss durch Co-Trainer Jürgen Carpentari, der urlaubsbedingt Cheftrainer Heiko Luchetta vertrat, super reagiert! Auswechslung und Neuordnung der Hintermannschaft Pians fand zur alten Stärke zurück. So konnte durch den sportlichen Leiter und gleichzeitig agierenden Spieler Gabriel Schlatter in Minute 23, nach toller Vorarbeit durch Florian Ollinger, zum 1:1 ausgeglichen werden.

In Hälfte zwei gab es dann die Premiere für „Jungspund“ Johannes Spiss im Team von Pians, nachdem zuvor bereits in der Pause der erste U16-Spieler Julian Leitner eingewechselt wurde. Somit ab Minute 67 sogar zwei fünfzehnjährige am Platz. Eine tolle Spielkombination wurde zum Schlussstand von 2:1 für Pians von Johannes Spiss finalisiert. Fazit: Harter Kampf, spielerisch stark agierender Gegner, aber mit etwas Glück und jugendlicher Leichtigkeit holt sich Pians den Dreier.

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei