Wahnsinnig geile Saison der SPG Arlberg-Stanzertal - das Trainerteam sagt danke!

In der 21. Runde der 2. Klasse West (TIR) zeigte Arlberg-Stanzertal eine beeindruckende Leistung und besiegte Schönwies/Mils 1b mit einem deutlichen 6:0. Die Partie war von Anfang an von den Gastgebern dominiert, die schon frühzeitig die Weichen auf Sieg stellten. Herausragend war Jefferson Holderied, der mit einem Hattrick glänzte und maßgeblich zum Erfolg seines Teams beitrug.

Heiko Luchetta, Trainer SPG Arlberg-Stanzertal: „Bereits in Minute sieben gelang unserem Berger Fabian nach toller „Loch“-Vorlage durch Jefferson Holderied der Führungstreffer. Keine fünf Minuten später, traumhafte Flanke von unserem linken Flügelflizzer Birkl Lukas, Quer auf Berger Fabian, welcher sich die Revanche nicht entgehen ließ und mittels feinem Abtropfer auf Jefferson Holderried zum 2:0 auflegte. Dann kam etwas Flaute ins Spiel, nichtsdestotrotz ließ aber unsere Defensive nichts anbrennen. In der 40. dann wieder eine sehenswerte Aktion über unseren Stürmer, Fabian Berger. Schöner Long-Pass über die linke Seite, Fabian spielt einen wunderschönen Querpass auf Alicehajic-Haag Alen, dessen Schuss noch vor die Füße von unserem stärksten Spieler an diesem Tag, abermals Jefferson Holderied, abgefälscht wurde und dieser zum 3:0 abstauben konnte.

Danach keine Spur von fehlendem Torhunger. Stürmerläufe mit tollen Abschlussszenen, leider aber zu wenig belohnt. So mussten sich unsere Zuschauer bis zur 81. Minute gedulden, ehe unser Jungspund Johannes Spiss richtig gut „Defensivarbeit im Sturm“ leistete, den Ball ideal abfangen und zu Jefferson Holderied zuspielen konnte, welcher das 4:0 aufblitzen hat lassen. Sichtlich geknickte FG-Spieler konnten darauffolgend nicht verhindern, dass unser an diesem Tag überragender Mittelfeldakteur, Jefferson Holderried, wiederum sich den Ball ergattern konnte, aufblickte und mit exzellenter Übersicht abermals mit einem Lochpass unsere zuvor frisch eingewechselten Stürmer, Kössler-Hauser Phlipp mit genauem Zuspiel versorgte, welcher zur 5:0 -Führung einnetzte. Und wie schon vielfach an diesem finalen Meisterschaftsabend, war es die Bühne für unseren Jefferson Holderried. 1, 2 od. 3, kein Spieler dabei, Jeff allein vor dem Goalie, mannschaftsdienlich wie immer quer rüber gespielt auf unseren Jungspund Spiss Johannes, der zum krönenden 6:0 an diesem Abend einnetzen konnte.

Die Besten, sicherlich Jefferson Holderried (10er), Berger Fabian (Stürmer), aber auch Birkl Lukas (linker Mittelfeldakteur) und Kolp Florian im Mittelfeld (6er)!

Ein traumhaftes Spiel, eine tolle Kulisse, eine würdige Meisterschaftsfeier in Nachklang. So möchte sich auch das Trainerduo Heiko Luchetta und Jürgen Carpentari bei ihren Spielern für eine wahnsinnig „geile“ Saison bedanken – ihr seid die BESTEN!“

2. Klasse West: Arlberg-Stanzertal : Schönwies 1b - 6:0 (3:0)

94 Johannes Spiss 6:0

87 Philipp Kössler-Hauser 5:0

81 Jefferson Holderied 4:0

40 Jefferson Holderied 3:0

12 Jefferson Holderied 2:0

7 Fabian Berger 1:0

