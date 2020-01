Testspielübersicht Bezirksliga Ost Winter 2020

Details Dienstag, 21. Januar 2020 00:25

Die Testspielsaison in der Bezirksliga Ost startet in Kürze und ligaportal.at bietet wieder wie gewohnt eine Übersicht über alle offiziell angesetzten Testspiele. An dieser Stelle wieder unser Hinweis, dass Testspiele aus diversen Gründen kurzfristig verschoben oder abgesagt werden können. Deswegen ersuchen wir die Vereine Änderungen - oder Spiele die sich noch nicht in unserer Übersicht befinden - bitte an unsere E-Mail Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! zu melden. Wir möchten die Übersicht für unsere Leser natürlich so aktuell wie nur möglich halten. Herzlichen Dank – wir wünschen allen Teams eine erfolgreiche und vor allem verletzungsfreie Vorbereitung!

Dienstag, 4. Februar 2020

FC Eurotours Kitzbühel II – Kössen

19:30 Sportstadion Kitzbühel Langau

Samstag, 8. Februar 2020

Oberlangkampfen - Angerberg

14 Uhr Kunstrasen SVK Arena

Dienstag, 11. Februar 2020

FC Eurotours Kitzbühel II – Westendorf

19:30 Sportstadion Kitzbühel Langau

Freitag, 14. Februar 2020

SPG Brixlegg/Rattenberg - Achensee

19:30 Kunstrasen Buchau

Dienstag, 18. Februar 2020

FC Eurotours Kitzbühel II – SK AVZ Pillerseetal

19:30 Sportstadion Kitzbühel Langau

Freitag, 21. Februar 2020

Alpbach – FC Buch

19:30 Kunstrasen SKI JUWEL Arena Alpbach

Dienstag, 25. Februar 2020

FC Eurotours Kitzbühel II – Oberndorf

19:30 Sportstadion Kitzbühel Langau

Samstag, 29. Februar 2020

SPG Brixlegg/Rattenberg – Kirchbichl II

12:30Uhr Kunstrasen SVK Arena

SVG MHM Erl – SV Thiersee

16 Uhr Kunstrasen Thiersee

FC Eurotours Kitzbühel II – St. Johann U18

17 Uhr Sportstadion Kitzbühel Langau

Freitag, 6. März 2020

Alpbach – Ellmau

19:30 Kunstrasen SKI JUWEL Arena Alpbach

FC Eurotours Kitzbühel II – Kirchberg

19:30 Kunstrasen Kirchberg

Samstag, 7. März 2020

Zell am Ziller – SVG Stumm

17:30 Uhr Kunstrasen Alpenstadion Mayrhofen

Mittwoch, 11. März 2020

Zell am Ziller – SPG Finkenberg/Tux

19 Uhr Kunstrasen Alpenstadion Mayrhofen

Freitag, 13. März 2020

Alpbach – WSG Swarovski Tirol 1c

19:30 Kunstrasen SKI JUWEL Arena Alpbach

Samstag, 14. März 2020

SV Breitenbach – Schwaz II

16 Uhr Kunstrasen Silberstadt Arena Schwaz

Freitag, 20. März 2020

FC Eurotours Kitzbühel II – Brixen

19:30 Sportstadion Kitzbühel Langau

Oberlangkampfen - Kirchberg

19:30 Kunstrasen Kirchberg

Samstag, 21. März 2020

Wildschönau – SV Thiersee

14:15 Uhr Kunstarsen Thiersee

Schlitters – Schwaz II

16 Uhr Kunstrasen Silberstadt Arena Schwaz

SV Breitenbach – Thiersee

16:30 Uhr Kunstrasen Thiersee

DAZN: Champions & Europa League, Top-Fußball live - jetzt Gratismonat starten