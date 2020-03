Maximilian Hager: „Bin froh in Kitzbühel mein Können unter Beweis stellen zu können!“

Details Donnerstag, 12. März 2020 20:56

Der FC Eurotors Kitzbühel II liegt nach der Hinrunde der Bezirksliga Ost auf Platz vier der Tabelle. Corona hat den Fußball gestoppt – wie oder wann es weiter geht steht in den Sternen. Am letzten Märzwochenende sollte die Rückrunde starten – nun heißt es einfach abzuwarten. Trotzdem kein Grund einen Ausblick auf das sportliche Frühjahr 2020 zu werfen – heute mit einem Youngster von Kitzbühel II – Maximilian Hager.

Verletzungspech vor dem Übergang in die Akademie Tirol

Maximilian Hager: „Ich bin sechzehn Jahre alt und spiele seit 2010 für den FC Kitzbühel. Ich begann im Frühjahr 2010 mit dem Fußballspielen beim FC Eurotours Kitzbühel, zwei Jahre später wurde ich für das Vor-LAZ in St. Johann nominiert, dort spielte ich ebenfalls für zwei Jahre. Danach kam ich zur Tiroler Auswahl, doch ich riss mir kurz vor dem Übergang in die Akademie Tirol das Kreuzband und konnte ein halbes Jahr kein Fußball spielen. Dies führte dazu, dass meine Ausdauer nicht mehr für die Akademie reichte und ich wieder zum FC Kitzbühel zurückkehren musste. Nun bin ich froh, dass ich bei so einem tollen Fußballclub mein Können unter Beweis stellen kann!

Foto: Stefan Adelsberger (FC Kitzbühel)

Ziele für das Frühjahr: alles geben, damit wir möglicherweise mit der zweiten Kampfmannschaft erneut aufsteigen können

Titelfavorit in der Bundesliga: Red Bull Salzburg

Europa League: Der LASK wird an Manchester United leider scheitern…

EM Endrunde: Österreich wird es als Gruppenzweiter in die k.o. Phase schaffen, doch dort werden sie leider ausscheiden

Persönliche Ziele für das Frühjahr: Einsatzzeiten in der 1. Kampfmannschaft bekommen und auch bei ihnen mitzutrainieren

Vorbild als Fußballer: Lionel Messi

Persönliche Ziele für die Zukunft: Erfolg mit der Arbeit und Erfolg mit Fußball

Sonstige Hobbies: Skifahren

