Paznaun nützt ersten Matchball Richtung Aufstieg, Zell am Ziller nicht!

In der Bezirksliga Ost und Bezirksliga West geht es noch um die Ermittlung des zweiten Aufsteigers. Im Osten hätte Zell am Ziller ein Remis auswärts gegen Ried/Kaltenbach genügt, aber es gab eine 0:1 Niederlage. Es gibt für Zell aber noch eine zweite Chance – einen Dreier im letzten Nachtragsspiel am 26. Juni zuhause gegen Aschau. Der FC Raiba Paznaun hat im Westen gegen Aldrans nichts anbrennen lassen – 7:0. Fix oben – man kann jetzt auch noch Meister werden.

Ried/Kaltenbach bewingt Zell am Ziller mit Defensivtaktik

Anton Tunjic, Trainer SV Ried/Kaltenbach: „Große Erwartungen an die Partie gegen Zell am Ziller konnten wir – real gesehen – nicht haben. Unser Einsergoalie Peter Hajda ist im Urlaub und er wechselt ja nach Kirchbichl und ein zusätzlicher wichtiger Stammspieler fehlte ebenfalls. So blieb nichts anderes übrig als mit dem verfügbaren Kader zu zaubern und natürlich haben wir uns hinten aufgestellt. Angesichts der brütenden Hitze war das keine schlechte Entscheidung und so haben wir einfach auf den Konter gelauert. Zwei Konter hatten wir in Hälfte eins, aber 0:0 zur Pause. Zell hat dann den Druck erhöht, hatte hohe Spielanteile, war aber vor unserem Tor nicht so wirklich gefährlich. Ich habe den Jungs in der Pause gesagt weiter so und in Hälfte zwei ist uns dann wirklich die Führung gelungen. In der 68. Minute trifft Christoph Klocker zum 1:0. Dann haben wir nur mehr verteidigt und konnten dem Druck der Gäste standhalten. 1:0 gewonnen – wenn wir offensiv gespielt hätten, wäre es sicher eine Niederlage geworden!“

Mit dieser Niederlage konnte Zell am Ziller den ersten Matchball Richtung Aufstieg nicht verwerten. Aber es gibt noch einen zweiten Matchball. Am 26. Juni 2021 um 17 Uhr empfängt man Aschau und mit einem Dreier würde man Ried/Kaltenbach aufgrund der besseren Tordifferenz noch vom Platz zwei verstoßen und aufsteigen. Gewinnt Zell dieses Spiel nicht, steigt Ried/K. auf. Breitenbach ist als Meister schon fix eine Etage höher.

Paznaun nützt ersten Matchball beeindruckend

Eine beeindruckende Vorstellung hat der FC Raiba Paznaun im Spiel gegen den SV Aldrans abgeliefert. Mit einem 7:0 sichert sich Paznaun den Aufstieg, kann sogar mit einem Sieg im letzten Nachtragsspiel am 26. Juni in Navis noch Meister werden. Gegen Aldrans legt Paznaun schnell vor – 1:0 in der 17. Minute durch Andreas Kathrein, 2:0 durch Leo Walter in Minute 28. Johannes Wechner macht schon vor der Pause alles klar – 3:0. Andreas Kathrein mit seinem zweiten Treffer, Alessandro Platz mit einem Doppelpack und Martin Zangerle fixieren den klaren 7:0 Erfolg.

Benjamin Köll, Trainer FC Raiba Paznaun: „Eine schwierige Partie, aber mein Team hat die Herausforderung wirklich ausgezeichnet bewältigt. Es war extrem heiß, die Mannschaft gut eingestellt, das Führungstor aus einem Freistoß – die restlichen Treffer alle aus dem Spiel. Ein absolut verdienter Erfolg – wir spielen in der kommenden Saison eine Liga höher!"