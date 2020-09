Kantersieg von Alpbach in Zeiten von Corona in Niederndorf!

Details Montag, 07. September 2020 12:01

Die Vereinsverantwortlichen tun alles, um die coronabedingten Maßnahmen umzusetzen, trotzdem kommt es aktuell - zum Glück nur vereinzelt - zu Quarantänemaßnahmen und dadurch zu Ausfällen im Kader. In der fünften Runde der Bezirksliga Ost musste die Partie zwischen Wildschönau und Erl auf den 26. Oktober verschoben werden, der FC Raiffeisen Wacker Alpbach musste quarantänebedingt auf zwei wichtige Spieler verzichten. Trotzdem siegt Alpbach beim SV Niederndorf klar mit 6:2. Zell am Ziller ist bislang nicht zu bremsen – auch die vierte Partie wurde gewonnen – ein klares 6:2 im Spitzenspiel gegen Breitenbach und damit setzt sich Zell/Ziller an die Tabellenspitze.

Julian Moser netzt für Alpbach dreimal ein!

Matthias Schwarzenauer, Trainer FC Raiffeisen Wacker Alpbach: „Trotz der quarantänebedingten Ausfälle von zwei wichtigen Spielern – beide sind negativ getestet - und zwei weiteren verletzten Spielern ein super Auftritt meiner Mannschaft am Sportplatz in Niederndorf. Fünf Tore fielen aus dem Spiel heraus, nach tollen Kombinationen und Vorbereitungen. Auch dem Elfmeter zum 6:2 Endstand ging eine schöne Aktion voraus. Julian Moser brachte uns in der 2. Minute in Führung und legt in der 18. Minute mit dem zweiten Treffer nach. Kurze Verunsicherung in der ersten Halbzeit, als Niederndorf durch Manuel Huber in der 36. Minute auf 1:2 verkürzte,

Doch in Hälfte zwei wieder ein sehr gelungenes Spiel meiner Mannschaft mit spielerischen Akzenten. Julian Moser mit seinem dritten Treffer in der 57. Minute, Gerhard Bletzacher mit dem 4:1 in der 68. Minute. Niederndorf kann in der 78. Minute noch auf 2:4 durch Hannes Auer verkürzen. Stefan Klingler und Johannes Schwarzenauer per Strafstoß sorgen im Finish für den klaren 6:2 Erfolg unserer Mannschaft.“

Beste Spieler FC Raiffeisen Wacker Alpbach: Julian Moser (Sturm), Luca Mayer (IV), Stefan Klieber (MF rechts)

