Bad Härung holt Dreier in Ried – Schlitters bezwingt Alpbach

Details Dienstag, 24. August 2021 15:08

Aufsteiger FC B&W Glasbau Bad Häring hat man in der Bezirksliga Ost ganz oben erwartet und bislang bestätigt Bad Häring diese Erwartungen. Platz drei in der Tabelle nach Runde fünf und einem 4:1 Erfolg auswärts gegen Ried/Kaltenbach. Auch die SU Glas Siller Schlitters-Bruck-Strass kann nach drei Neiderlagen in Folge wieder jubeln – ein 4:2 Erfolg zuhause gegen den FC Wacker Alpbach.

Drittes Spiel in sechs Tagen für Bad Häring

Thomas Kopp, Trainer FC B&W Glasbau Bad Häring: „Erste Halbzeit ein sehr souveräner Auftritt meiner Mannschaft. Nach einer halben Stunde waren wir bereits mit 4.0 in Front – Treffer von Marcel Krimbacher (2), Bayram Dolas und Harald Vcelar. Wir sind in Hälfte eins ein äußerst rasantes Tempo gegangen, waren haushoch überlegen. In Hälfte zwei haben wir diesem Tempo Tribut zollen müssen. Außerdem sind uns drei Spiele in sechs Tagen doch etwas an die Substanz gegangen. In Hälfte zwei gab es gute Möglichkeiten für die Heimelf, es gelingt aber nur ein Treffer zum 1:4 durch David Kröll in der letzten Spielminute. Grund war auch die starke Leistung unseres Goalie, für Ried waren aber sicher mehr Treffer möglich.“

Beste Spieler FC B&W Glasbau Bad Häring: Bertalan Robert Farkasi (Tor), Fabian Rangetiner (V), Marcel Krimbacher (ST)

Nach drei Niederlagen in Folge Dreier für Schlitters

Arno Gutsche, Obmann SU Glas Siller Schlitters-Bruck-Strass: „Unsere KM der SU Glas Siller Schlitters-Bruck-Strass feierte einen ungefährdeten 4:2 (2:0) Heimsieg gegen den FC WTI Wacker Alpbach. Trainer Praxmarer überraschte mit seiner Aufstellung. So feierte Raphael Falch sein Debüt in der KM.

Von Beginn an war unsere Mannschaft tonangebend und ließ den Gästen nicht viel Platz. Gleich in der 3. Minute konnte Josef Thumer eine Top-Chance nicht nutzen. Es häuften sich die Chancen und das 1:0 lag förmlich in der Luft. In Minute 20 war es dann so weit. Josef THUMER flankte zur Mitte und Manuel Haag beförderte das Leder zur längst verdienten 1:0 Führung ins Gehäuse. Nur 5 Minuten später konnte ein überragender WURM Manuel verdient zum 2:0 einnetzen. Alpbach konnte in Spielhälfte eins keine Chance herausspielen und war nur mit der Abwehr der Angriffe beschäftigt. Mit diesem Ergebnis ging es in die Halbzeitpause.

In Minute 57 konnten die Gäste aus Alpbach durch Stefan Klieber den Anschlusstreffer zum 2:1 erzielen. Dieses Tor fällt under die Kategorie Kuriosum. Der Ball wird zurück in den Strafraum gespielt, Tormann Widner kann ihn vor der Toroutlinie stoppen. Er hat lange Zeit um den Ball vor dem heranlaufenden Alpbachspieler Klieber aufzunehmen. Erst kurz bevor Klieber bei unseremTormann ist, hob dieser den Ball auf. Klieber kam dann irgendwie noch an den Ball und schob diesen zum 2:1 ins leere Tor. Nach diesem Anschlusstreffer versuchte Alpbach Druck aufzubauen und drängte auf den Ausgleich. Dominik Widner konnte in der 70. Minute mit einer tollen Parade den Ausgleich verhindern. Jetzt wurde unsere Mannschaft wieder munter und machte wieder Dampf. Nur nur Minuten nach der Parade von Widner nahm sich Fabian Heim ein Herz und schlenzte den Ball von der Strafraumgrenze unhaltbar für den Gästekeeper zum 3:1 in die Maschen. Josef Thumer konnte in der 77 Minute dann noch zum 4:1 erhöhen. Alpbach gelang in der 85. Minute durch Gerhard Bletzacher noch der Anschlusstreffer zum 4:2. Nach drei Niederlagen in Folge konnte unsere Mannschaft wieder die vollen drei Punkte einfahren. Nächste Woche geht es dann am 28.08.2021 um 18:00 Uhr zum Auswärtsspiel nach Wörgl.“

Beste Spieler SU Glas Siller Schlitters-Bruck-Strass: Fabian Heim (MF), Manuel Wurm (MF)

