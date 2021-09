Radfeld verliert in Ried/Kaltenbach – Kössen bezwingt Kitzbühel II und mischt ganz oben mit!

Details Dienstag, 28. September 2021 22:26

Der FC Skihütte Kössen hat nach der zehnten Runde der Bezirksliga Ost nach Verlustpunkten zum neuen Leader Brixlegg/Rattenberg aufgeschlossen. Brixlegg gewinnt das Gipfeltreffen in Bad Häring 3:2, Kössen ringt den FC Eurotours Kitzbühel II mit 4:2 nieder. Der SV Ried/Kaltenbach sichert den soliden Mittelfeldplatz mit einem 3:0 gegen Radfeld ab – ohne zu überzeugen.

Alois Neumayr analysiert Kössen gegen Kitzbühel II

Derbytime in Kössen! Kössen kam in den ersten fünfzehn Minuten besser ins Spiel und konnte viele Angriffe starten, so auch in Minute sechs, als Kössen verdient in Führung ging. Nach einem Patzer beim Einwurf von Kitzbühel konnte Kössen den Ball erobern und schnell umschalten, der erste Schuss wird zwar noch von Alexander Promebner im Tor von Kitzbühel geblockt, aber der Ball rollt direkt zu Thomas Steffl, der den Ball nur mehr ins leere Tor einschieben muss. Kitzbühels Antwort kam aber dann schnell, man konnte immer besser ins Spiel finden und somit wurde es eine ausgeglichene Partie, in der alles möglich war. Kitzbühel und Kössen mit vielen guten Chancen, aber keine Tore, somit ging es beim Stand von 1:0 für Kössen in die Pause.

Wechsel bei Kitzbühel - in der zweiten Halbzeit kam der fünfzehnjährige Linus Schmidt-Moll, der in den vergangenen Jahren in den U-Mannschaften von Kitzbühel aufblühen konnte. Und er macht auch sofort in der KM2 auf sich aufmerksam. Eine Vorlage auf Marc Hassler – 1:1 in der 51. Minute. Nur drei Minuten später – Linus macht das 2:1 für Kitzbühel. Somit drehen Linus Schmidt-Moll und Marc Hassler die Partie und Kössen konnte es kaum fassen. Nach vielen Chancen erhöht Kössen dann den Druck auf Kitzbühel und es war nur eine Frage der Zeit, bis ein Tor fällt - aber auf welcher Seite?

Zunächst wird heftig reklamiert, denn in Minute 81 bekommt Kössen die Riesenchance zum Ausgleich. Ein Ball, der auf die Querlatte klatscht und vor der Linie aufspringt, Kitzbühel 1b versucht die Situation zu klären, der zweite Schuss von Kössen geht ins Netz, aber der Assistent hebt die Fahne, ob diese zurecht gehoben wurde, kann ich nicht beurteilen. In Minute 84 und 85 dann aber doch der Ausgleich und die erneute Führung für Kössen, nachdem Kitzbühel langsam die Puste ausging und zwei Unaufmerksamkeiten die Vorentscheidung bringen. Henri Brachvogel mit Doppelpack zum 3:2 für Kössen. Nachdem Kitzbühel 1b versucht auf ein Remis zu drücken, kam aber die abschließende Nummer von Kössen. in der 94. Minute macht Johannes Hörfarter das 4:2 für Kössen.

Fazit: Ein Spiel auf Augenhöhe mit rasch wechselnden Spielverlauf. Kössen als auch Kitzbühel 1b hatten phasenweise alles in der Hand, Kössen konnte aber in den letzten Minuten Kitzbühel doch noch bezwingen und gewinnen, von beiden Teams ein starkes Spiel.

Bester Spieler FC Skihütte Kössen: Henri Brachvogel.

Bester Spieler Kitzbühel 1b: Linus Schmidt-Moll

Ried/Kaltenbach gewinnt – ohne zu überzeugen – gegen Radfeld

Anton Tunjic, Trainer SV Ried/Kaltenbach: „Das Spiel war eigentlich nicht wirklich berauschend, drei Punkte gemacht, bin aber nur teilweise zufrieden. Der Gegner war nicht so stark, defensiv bin ich abe r mit der Leistung meiner Mannschaft sehr zufrieden. Sauer war ich vor allem puncto Verwerten der Torchancen, die Gäste haben einige Fehler gemacht, aber wir konnten dies enur selten nützen. Klare Sache für uns, aber wir haben es trotzdem zu locker genommen. David Kröll hat uns in Minute neun in Führung gebracht, Doguscan Erdik mit dem 2:0 in der 36. Minute und er besorgt auch das 3:0 in der 66. Minute!“

Bester Spieler SV Ried/Kaltenbach: Stefan Mölk (V)

