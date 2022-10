Klare Erfolge von Oberlangkampfen gegen Alpbach und von Kössen gegen Wörgl II

Details Montag, 24. Oktober 2022 21:00

Der Herbstmeister in der Bezirksliga Ost wird erst am 30. Oktober 2022 ermittelt. Im Nachtrag treffen Schlitters und Erl aufeinander. Zumindest bis 30.10. liegt der SV Stans auf Tabellenplatz eins – 3:1 im Spitzenspiel gegen den FC Wildschönau. Klare Erfolge gab es für Oberlangkampfen mit einem 5:0 gegen den FC Wacker Alpbach und den FC Kössen mit einem 4:1 gegen den SV Wörgl II.

Traumstart von Oberlangkampfen gegen Alpbach

Stefan Fuchs, Trainer SR Oberlangkampfen: „Wir beginnen sehr stark und gehen bereits in der 4. Minute durch Patrick Beschta in Führung. Pascal Schönauer bringt den Ball nach schönem Doppelpass mit Marco Kronthaler vom linken Flügel in die Mitte, wo Patrick Beschta den Ball über die Linie drückt. Glück hatten unsere Gäste bei einem Eckball, als Marco Kronthaler einen Eckball direkt aufs gegnerische Tor bringt, aber am zweiten Pfosten scheitert. In der 15. Minute dann das 2:0. Pascal Schönauer dribbelt in die Box, macht einen Haken nach hinten und zirkelt den Ball unhaltbar ins lange Kreuzeck. Danach flacht das Spiel ein wenig ab und es blieb beim 2:0.

Die zweite Hälfte beginnt so wie die erste aufhörte. Viele lange Bälle von Alpbach und wir konnten uns keine Chancen erarbeiten. Ab der 67. Minute ging es dann Schlag auf Schlag. Erst erzielte Patrick Beschta mit einem Schuss ins lange Eck sein zweites Tor, anschließend setzt sich Simon Hintner auf dem linken Flügel durch und legt auf Marco Kronthaler auf. Dieser setzt sich im Strafraum durch und vollendet zum 4:0. Nur drei Minuten später wird Fabian Obexer auf dem rechten Flügel angespielt, er zieht in den 16er und schiebt durch die Beine des Gästekeepers zum 5:0 ein.

Fazit: tolles Spiel meiner Mannschaft mit einem Traumstart und einer frühen 2:0-Führung. Danach hatten wir das Spiel unter Kontrolle und ließen fast nichts zu. In der zweiten Halbzeit erzielten wir noch drei sehr schön herausgespielte Tore und gehen als verdienter Sieger vom Platz. So kann man mit einem Lächeln in die Winterpause gehen.“

Kössen mit einer fulminanten ersten Halbzeit gegen Wörgl II

Christian Wachabauer, Trainer FC Kössen: „Die erste Halbzeit meiner Mannschaft war wirklich überragend. Ganz tolle Treffer, super herausgespielt. Ben Exenberger brachte uns in der 11. Minute in Führung, Toni Dilber mit dem 2:0 in der 18. Minute. Zehn Minuten später Thomas Steffl zum 3:0. 4:0 durch Johannes Hörfarter in der 42. Minute. In der zweiten Hälfte haben wir ein bisschen nachgelassen, hatten aber immer alles im Griff. Maximilian Flörl ist noch das 1:4 für die Gäste gelungen. Dickes Pauschallob für meine junge Mannschaft, die sich nach schlechtem Start in den Herbst markant gesteigert hat. Bin sehr stolz auf mein Team!“