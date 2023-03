Radfeld stößt Stans von der Tabellenspitze – Aschau gibt in Niederndorf 2:0 aus der Hand

Details Montag, 27. März 2023 15:04

Schlitters gegen Kössen ist das erste abgebrochene Spiel 2023 – der Platz war nach starkem Regen nicht mehr bespielbar. Eine kalte Dusche ganz anderer Art setzte es in der Bezirksliga Ost zum Auftakt 2023 für Leader SV Stans – eine 3:5 Heimniederlage gegen den SV Radfeld! Damit war der Weg für Erl frei – Tabellenführung nach einem 2:0 auswärts gegen Fügen II. Sehr spannend das Duell zwischen dem SV Niederndorf und dem FC Aschau. Aschau führt schon 2:0, Niederndorf kann am Ende in Unterzahl noch ausgleichen. Wildschönau kann den Patzer von Stans nicht nützen – 1:2 Niederlage auswärts gegen Oberlangkampfen.

So analysiert Radfeld den Sensationserfolg gegen Leader Stans!

Mit dem 3:5-Sieg beim SV Stans zum Auftakt der Rückrunde setzt unsere KM ein Ausrufezeichen im Abstiegskampf und schiebt sich auf Tabellenrang 12 vor! Die Heimmannschaft war auch ohne ihrem Toptorschützen in der klaren Favoritenrolle doch dieser wurden sie spielerisch nicht gerecht. Nach einem Eckball war es unser Abwehrchef Haydar Gülcan, der in der 21. Minute aus der zweiten Reihe abgezogen hat und der Ball zur knappen 0:1-Halbzeitführung im Netz zappelte. Im zweiten Durchgang ging es dann richtig rund: Die Vorentscheidung zum Sieg fiel binnen sieben Minuten durch Tore von Berke Zorlu (49‘), Mert Baydar (55‘) und Manuel Marksteiner (56‘). Vier Minuten nach dem Anschlusstreffer (67’) stellte Mert Baydar mit seinem zweiten Treffer den Vier-Tore-Vorsprung wieder her. In einer hitzigen Schlussphase gelang den Hausherren mit zwei späten Treffern nur noch Ergebniskosmetik!

(Quelle: SV Radfeld facebook)

Niederndorf 0:2 zurück – ein Mann weniger – aber trotzdem 2:2 gegen Aschau

Markus Vinciguerra, Trainer SV Niederndorf: „In den ersten 45 Minuten ist meine Mannschaft sehr dominant aufgetreten - bei besserer Chancenauswertung kann bzw. muss es eigentlich nach dreißig Minuten schon 2:0 für uns stehen. Kurz vor der Pause hat jedoch der FC Aschau zugeschlagen: nach einem Eckball landet der Ball im Tor – bitter zu diesem Zeitpunkt und nach diesem Spielverlauf. Der Torschütze für Aschau war Christian Waldner.

Gleich zu Beginn von Hälfte zwei der nächste Nackenschlag: Eckball, Direktabnahme und das 0:2 durch Josef Waldner in der 48. Minute für Aschau. Wir sind kurz aus dem Spiel, fangen uns jedoch wieder. Nach einer Einzelaktion über die rechte Seite von Hannes Auer und Zuspiel ins Zentrum, verkürzt Haris Rizvanovic zum 1:2. In der 79. Minute sieht Stefan Kaltschmied nach Kritik Gelb-Rot – trotzdem bleibt der SVN am Drücker und Kapitän Matthias Hausberger erzielt wenige Minuten später wieder nach einer Standardsituation den viel umjubelten Ausgleich. Ein weiterer Treffer von Sebastian Seiwald wurde wegen Abseits nicht gegeben - eine ganz knappe Entscheidung.

Meiner Meinung nach ein sehr flottes, abwechslungsreiches und spannendes Spiel, Kampf um jeden Zentimeter von beiden Mannschaften. Das Remis geht für mich so in Ordnung. Mit einem Mann weniger haben wir noch den Rückstand aufgeholt! Da haben die Jungs eine richtig gute Reaktion gezeigt, Gratulation!“

