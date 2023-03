Nach Sieg gegen Fügen II folgt für Erl das Gipfeltreffen mit Stans!

Details Donnerstag, 30. März 2023 14:55

In der 15. Runde der Bezirksliga Ost kommt es am 1. April 2023 um 17 Uhr zum absoluten Gipfeltreffen zwischen der SVG MHM Erl und dem SV Stans. Die beiden Teams sind höchst unterschiedlich in die Rückrunde gestartet. Erl hatte gegen den SV Fügen II durchaus zu kämpfen, konnte aber mit 2:0 gewinnen. Stans ist mit einer sensationellen 3:5-Heimniederlage gegen den SV Radfeld gestartet und hat dadurch die Tabellenführung an Erl verloren. Für Stans heißt es nun verlieren verboten – ein Sieg von Erl würde bedeuten, dass Erl die Führung auf fünf Punkte ausbauen würden. Außerdem droht für Stans Gefahr von hinten – speziell vom SV Schlitters, dessen Auftaktpartie wegen regenbedingter Unbespielbarkeit des Platzes abgebrochen werden musste.

Mario Träger analysiert den 2:0 Erfolg von Erl in Fügen

Der Tabellendritte wollte nach einer langen und intensiven Vorbereitung nun endlich die Jagd auf Tabellenführer SV Stans eröffnen. Man war sich der schwierigen Aufgabe in Fügen bewusst die 2:6 Klatsche aus der Saison 2021/2022 noch bestens in den Hinterköpfen vorhanden. Und so begann die Elf von Coach Christoph Waldner auch recht druckvoll, hatte in der 2. Minute durch Martin Schwaiger eine erste große Chance, doch der Mittelfeldmotor brachte keinen Druck auf den Ball und der Goalie parierte diesen Abschluss. Diese frühe Möglichkeit schärfte bei beiden Teams aber eher den Gedanken der Torabsicherung und so spielte sich im weiteren Verlauf vor den Toren nur wenig ab. Erst in der 38. Minute konnte man eine weitere Chance notieren und diesmal waren die Gastgeber dran, setzten einen satten Weitschuss an die Querlatte. Quasi mit dem Halbzeitpfiff kam Erl noch zu einer guten Möglichkeit, als Routinier Hermann Achorner aus heiterem Himmel allein vor dem Tor des SV Fügen auftauchte. Doch der Abwehrchef der SVG MHM Erl konnte das geniale Zuspiel von Martin Schwaiger nicht kontrolliert auf das Tor bringen. So ging es mit einem leistungsgerechten 0:0 zum Pausentee.

Coach Christoph Waldner wollte von seinem Team im zweiten Abschnitt nun mehr Zug zum Tor und auch mehr Risiko sehen. Allerdings blieb es zunächst bei diesem Vorhaben, denn beide Teams konzentrierten sich weiter eher auf die Absicherung des eigenen Tores. So war es dann auch Christoph Waldner selbst, der in der 67. Minute die erste Chance für Erl hatte. Hier fehlte aber noch die Schärfe im Abschluss, der Torwart konnte den Ball abwehren. 120 Sekunden später wuchtete Christoph Waldner eine Ecke auf das Tor von Fügen. Wieder wehrte man den Ball ab und es entwickelte sich ein rasanter Konter der Gastgeber. Zu allem Überfluss rutschte auch noch der letzte Mann aus, der Stürmer lief alleine auf das Erler Tor zu. Doch Goalie Patrick Enzi blieb ganz cool, entschärfte diesen Ball und konnte auch den Nachschuss von der Strafraumgrenze abwehren. Nun war der junge Erler Schlussmann „On fire“ und das war auch wichtig, denn in der 80. Minute gab es gleich eine Doppelchance für Fügen. Zunächst parierte Enzi ein Geschoss aus sieben Meter und warf dann seine geballten 165 cm in den zweiten Ball, hielt seine Mannschaft so im Spiel. Fügen war nah dran an der Führung, doch diese fiel dann auf der anderen Seite. Wieder hatte Martin Schwaiger das feine Auge, spielte einen Zuckerpass durch die Schnittstelle, schickte Christoph Waldner auf die Reise. Der Erler Knipser blieb vor dem Tor eiskalt und schob den Ball zum umjubelten 0:1 für Erl ins Netz. Der Erler Anhang lag sich noch feiernd in den Armen, da leiteten Martin Trockenbacher und Kevin Wildauer den nächsten guten Angriff ein. Letzterer sah den frei stehenden Christoph Waldner, der erneut kalt wie ein Eisschrank blieb und zum 0:2 vollstreckte. In der Schlussminute hätte Routinier Hermann Achorner seine starke Leistung krönen können, brachte aber eine tolle Vorlage von Martin Trockenbacher und Christoph Waldner nicht im Tor unter. Kurz danach ertönte der Schlusspfiff und Fans und Team rissen die Arme hoch, wussten das man einen starken Gegner in die Knie gezwungen hatte.

Christoph Waldner, Trainer von Erl, nach dem Spiel: „Wir haben bei einem sehr heimstarken Team drei Punkte geholt, von daher darf man von einem optimalen Start in das Frühjahr sprechen. Jetzt freuen wir uns auf das Spitzenspiel gegen den SV Stans!

Dieses Spiel ist ein erstes Highlight im noch jungen Frühjahr. Da treffen sich ein paar Scharfschützen wie Christian Landl und Hami Karahasanoglu bei Stans oder halt Christoph Waldner, Thomas Schwaighofer bei uns. Dazu sind die Fans heiß, in Erl ohnehin und aus Stans kommt ein Fanbus, also es wird wohl was geboten. Und nicht zu vergessen ist das 5:4 aus dem Hinspiel! Beide Teams lieben den offensiven Fußball!“

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei