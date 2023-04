Punkteteilung zwischen Ried/Kaltenbach und Kössen

Details Samstag, 22. April 2023 01:04

Die Mannschaften der unteren Tabellenhälfte der Bezirksliga Ost liegen innerhalb von sechs Zählern, allerdings haben die Mannschaften nach den Spielen vom 20. und 21.4.23 sechzehn bis achtzehn Spiele bestritten. Etwas unübersichtlich also, aber Kitzbühel II ist am 21.4.23 mit dem 3:1 gegen Radfeld auf alle Fälle ein sehr wichtiger Sieg gelungen. Bereits am 20.4.23 trennten sich der SV Ried/Kaltenbach und der FC Kössen 1:1.

Bin zufrieden mit meinen Jungs!

Mario Schiestl, Trainer SV Ried/Kaltenbach: „Guter Start unserer Gäste, die durch ein Gestocher auf der Torlinie fast in Führung gegangen sind. Schlussendlich konnten wir aber den Ball doch klären. Dann ein weiter Ball über die Viererkette hinweg und Toni Dilber schiebt in der 17. Minute für Kössen zum 0:1 aus unserer Sicht ein.

Aufgeweckt durch den Gegentreffer kamen wir besser ins Spiel und kamen gefährlicher vor das Tor von Kössen. Durch ein unnötiges Foul an Gerhard Hainz bekamen wir einen Elfer zugesprochen, den der Gefoulte sicher in der 37. Minute zum 1:1 verwandelte. Jetzt haben meine Jungs Lunte gerochen und wir drückten auf den Führungstreffer. Beste Chance nach einer Flanke von Schweinberger auf Hainz. Super Kopfball, aber auch sensationell gehalten vom Gästetormann. Und so ging es in die Pause.

In der zweiten Halbzeit wurde Kössen stärker, sie konnten aber ihre Chancen nicht nutzen. Auch unsererseits kamen wir kaum zu konkreten Möglichkeiten, so gab es am Ende ein 1:1. Wir nehmen jeden Punkt mit und ich bin zufrieden mit meinen Jungs!“

Extrem enge Geschichte am Tabellenende!

Der Tabellenletzte muss Abstiegsrelegation spielen – und dieser wollen natürlich alle Mannschaften entrinnen. Der Tabellenletzte Niederndorf hat es in dieser Runde besonders schwer, Punkte zu holen. Es geht am 23.4.23 um 15 Uhr zu Hause gegen die Nummer zwei Erl. Wörgl II hat ein Spiel weniger am Konto als Niederndorf, ebenfalls vierzehn Zähler erobert und spielt am 23.4.23 um 17 Uhr zu Hause gegen Alpbach. Aschau tritt bereits am 22.4.23 um 18 Uhr zu Hause gegen Wildschönau an. Das Schlagerspiel der Runde bestreiten am 22.4.23 um 18 Uhr Oberlangkampfen und Leader Schlitters. Stans wird um 17 Uhr vor den eigenen Fans versuchen, die Niederlagenserie 2023 gegen Fügen II zu stoppen.

