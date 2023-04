Oberlangkampfen unterliegt dem Tabellenführer Schlitters nur knapp!

Details Montag, 24. April 2023 13:58

Erst durch einen Treffer in der Nachspielzeit musste sich SR Oberlangkampfen in der 18. Runde der Bezirksliga Ost dem Tabellenführer SV Schlitters-Bruck-Strass mit 2:3 geschlagen geben. Schlitters konnte damit die drei Punkte Vorsprung auf den schärfsten Verfolger Erl verteidigen, Erl gewann in Niederndorf 6:0.

Tolle Leistung gegen den Tabellenführer!

Stefan Fuchs, Trainer SR Oberlangkampfen: „Das Spiel begann auf beiden Seiten etwas fehlerhaft und es dauerte ein paar Minuten, bis sich beide Mannschaften besserten. Durch einen Vorstoß von Patrick Beschta aus der Verteidigung kam Pascal Schönauer auf dem rechten Flügel an den Ball, überspielte einen Gegner und brachte einen scharfen Ball in die Mitte. Der Torwart bekam den Ball an den Fuß und lenkte den Ball ins Tor. Wichtig war, dass Bujar Miftari dem Torhüter die Sicht verstellt hat. Bujar Miftari hatte dann auch die große Chance, allein vor dem Torhüter auf 2:0 zu stellen, scheiterte aber an diesem. Schlitters war durch zwei Freistöße gefährlich, unser Thomas Gründhamme im Tor wehrte zweimal sehenswert ab. In der 34. Minute kam Fabian Heim in unserem 16er an den Ball, drehte sich und schob zum Ausgleich ein. Meiner Meinung aber nicht regelkonform, weil er zuvor unserem Patrick Beschta eindeutig beim Trikot gezogen hat. Meine Mannschaft blieb aber weiterhin gefährlich, Marco Kronthaler kam noch vor der Halbzeit zu einer großen Chance, kam allein vorm gegnerischen Torwart an den Ball, dieser wehrte aber großartig ab.

In der zweiten Halbzeit sah man, dass sich keine Mannschaft mit dem Unentschieden zufriedengeben wollte. Wir hatten die besseren Chancen, Schlitters etwas mehr Ballbesitz. Eine schöne Kombination eingeleitet von Marco Kronthaler an der Mittellinie, vollendete Bujar Miftari nach Vorlage von Pascal Schönauer zur erneuten verdienten Führung. Ein paar Minuten später kam es dann zu einer krassen Fehlentscheidung des Schiedsrichters, der eine klare Tätlichkeit "nicht gesehen haben will". Patrick Beschta deckte den Ball zum Outeinwurf ab, als der Ball schon längst im Out war, fährt ihm der gegnerische Spieler in beide Beine. Klare Tätlichkeit. Egal, weiter ging es und Schlitters nun mit vielen langen Bällen nach vorne. Wir verloren ein Kopfballduell am eigenen 16er, der Ball sprang glücklich vor die Beine von Manuel Wurm, der dann souverän ausglich. Als alle schon mit dem Unentschieden rechneten, gelang Schlitters noch der Lucky Punch. Ein sehenswertes Tor von Josef Thumer, der aber aus meiner Sicht nicht mehr am Platz hätte sein dürfen.

Tolle Leistung meiner Mannschaft gegen den Tabellenführer aus Schlitters. Heute hätten wir uns sicher Punkte verdient, aber wenn man einen Lauf hat so wie Schlitters, werden auch solche Spiele gewonnen!“

