Stans siegt gegen Ried/Kaltenbach und Schlitters holt Dreier gegen Kitzbühel II

Details Montag, 15. Mai 2023 00:57

In der 21. Runde der Bezirksliga Ost lassen die Top-3 nichts anbrennen. Leader SU Glas Siller Schlitters-Bruck-Strass gewinnt gegen den FC Eurotours Kitzbühel II klar mit 5:2 und SVG MHL Erl schlägt Wacker Alpbach mit 4:1. Der SV Darbo Stans gewinnt zwar gegen den SV Ried/Kaltenbach auch mit 4:1, aber Erl hat Platz zwei, fünf Runden vor Schluss, weiter mit neun Punkten abgesichert. Schlitters hat fünf Punkte Vorsprung auf Erl.

Schlitters lässt gegen Kitzbühel II nichts anbrennen

Arno Gutsche, Obmann SV Schlitters-Bruck-Strass: „Unsere KM der SU Glas Siller Schlitters-Bruck-Strass empfing zu Hause die Mannschaft von Kitzbühel 1b. Das Spiel begann flott und so hatte unsere Mannschaft bereits in Minute vier die Topchance auf die frühe Führung. Leider brachte Lois Unterlechner den Ball nicht im Tor unter. Im Gegenzug lief Mathias Schöffauer im Strafraum auf einen Kitzbühler auf. Der Schiedsrichter entschied auf Strafstoß für die Gäste. Michael Ortner trat an und netzte zum frühen 0:1 für Kitzbühel ein. Das ließ sich unsere Mannschaft nicht so gefallen. In Minute elf ein weiter Einwurf von Nico Nissl, der Ball wird verlängert und Simon Kreidl knallte den Ball zum 1:1 in die Maschen. Nur fünf Minuten später war Nico Nissl zur Stelle und ließ den Ball zur 2:1-Führung im Netz zappeln. In Minute neunzehn trat Lois Unterlechner einen Eckball. Der aufgerückte Michael Rothhaupt war mit seinem Köpfchen zur Stelle und beförderte das Spielgerät zur 3:1-Führung ins Gehäuse. Unsere Mannschaft benötigte lediglich neun Minuten um einen 0:1 Rückstand in eine 3:1 Führung umzuwandeln. Mit diesem Spielstand ging es bei strömenden Regen in die Halbzeitpause.

Nach Wiederbeginn machte unsere Mannschaft Druck. Ein Angriff in der 52. Minute konnte im Strafraum nur mit der Hand abgewehrt werden. Diese Aktion wurde mit einem Strafstoß geahndet. Diesen konnte Fabian Heim sicher zum 4:1 verwerten. Die Gäste versuchten verzweifelt, den Ball in unserem Tor unterzubringen. In Minute 81 konnten die Gäste nach einem Fehler in unserer Abwehr mit dem 4:2 durch Simon Krenn das Ergebnis verschönern. Den Schlusspunkt setzte aber unsere Mannschaft. Mathias Schöffauer verwandelt, nachdem Nico Nissl im Strafraum unsanft vom Ball getrennt wurde, den verhängten Strafstoß zum 5:2 Endstand.

Gratulation der Mannschaft und dem Trainerteam. Am Mittwoch, dem 17. Mai 2023, geht es zum schweren Zillertalderby auswärts gegen Aschau. Mit einem Punktegewinn in Aschau könnte unsere Mannschaft vorzeitig den Aufstieg in die Gebietsliga schaffen und könnte rechnerisch nicht mehr eingeholt werden. Also auf am Mittwoch nach Aschau um unsere Mannschaft tatkräftig zu unterstützen!“

Stans mit starker zweiter Hälfte gegen Ried/Kaltenbach

Mario Schiestl, Trainer SV Ried/Kaltenbach: „In den ersten dreißig Minuten waren wir die bessere Mannschaft. 1:0 durch Gerhard Hainz nach einem Tormannfehler. Wir wollten gleich ein Tor nachlegen, Chancen waren vorhanden. Beste Chance durch Gerhard Hainz, Schuss auf das fast leere Tor. Ein Mann war im Weg und das war ein Spieler von Ried/Kaltenbach. Fabian Schweinberger wurde auf der Torlinie angeschossen und der Ball geht leider nicht ins Tor. Ab diesem Zeitpunkt verliert meine Mannschaft die Kontrolle über das Spiel und Stans kommt durch ein Gestocher im 16er zum Ausgleich durch Andreas Landl – faktisch mit dem Halbzeitpfiff. In der zweiten Halbzeit war Stans die bessere Elf. Zwei Treffer von Florian Essl und ein Treffer von Fabian Wörndle. Stans gewinnt mit 4:1.“

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei