Ried/Kaltenbach schafft sich mit Sieg gegen Oberlangkampfen mehr Luft nach unten

Im Kampf gegen den Abstieg hat der SV Niederndorf in der 22. Runde der Bezirksliga Ost ein 4:4 gegen den SV Darbo Stans erreicht. Drei Punkte der Rückstand von Niederndorf auf den neuen vorletzten Aschau, die gegen Schlitters zu Hause 1:4 verlieren. Ried/Kaltenbach löst sich mit einem 1:0 gegen Oberlangkampfen vom Tabellenende, ebenso Wörgl II mit einem 6:0 gegen Radfeld. An der Tabellenspitze konnte Erl in Wildschönau nicht antreten, das Spiel wurde auf 30. Mai 2023, Ankick 20 Uhr, verschoben. Leader Schlitters konnte durch den Sieg gegen Aschau den Vorsprung auf Erl auf acht Punkte ausbauen, mit einem Spiel mehr am Konto.

Oberlangkampfen in Hälfte eins stärker

Mario Schiestl, Trainer SV Ried/Kaltenbach: „Wichtiger 1:0-Sieg! In der ersten Halbzeit war Olka die bessere Mannschaft mit mehr Spielanteilen und auch Chancen. Gleich zweimal traf Miftari die Latte. Aufseiten von Ried Kaltenbach gab es nur eine nennenswerte Chance von Lorenz Schösser, der aus spitzem Winkel nur das Außennetz traf. Mit etwas Glück geht es mit 0:0 in die Halbzeitpause.

In der zweiten Halbzeit haben wir ein wenig an der Aufstellung gedreht und kamen daraufhin besser ins Spiel und auch zu Torchancen. Mit dem schönsten Spielzug der Partie kommen wir zum 1:0. Steiler Pass auf meinem Stürmer Gerhard Hainz, der dreht sich auch und spielt einen super Pass in die Tiefe. Lorenz Schoesser war nicht mehr zu bremsen und schiebt souverän ein zum 1:0. Chancen waren noch auf beiden Seiten vorhanden. Mein Tormann Julian Todeschini war aber nicht zu bezwingen. Ein Highlight war noch ein Schuss zum Schluss von Friedl Geisler. Mein Innenverteidiger sieht den hoch stehenden Tormann von Olka und zieht hinter der Mittellinie ab. Der Tormann konnte den Ball noch über die Latte lenken. Am Ende ein wichtiger Sieg meiner Mannschaft gegen Olka!“

