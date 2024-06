Torfestival! SV Fügen 1b macht gegen Ried/Kaltenbach das Dutzend voll

Details Samstag, 08. Juni 2024 17:13

Der SV Fügen 1b hat am 25. Spieltag der Bezirksliga Ost einen beeindruckenden Heimsieg gegen den SV Ried/Kaltenbach eingefahren. In einer einseitigen Partie setzten sich die Fügener mit einem unglaublichen 12:0 durch. Die Gastgeber dominierten von Beginn an das Spielgeschehen und ließen den Gästen keine Chance. Besonders Augustin Delic und Johannes Mair konnten sich mehrfach in die Torschützenliste eintragen und trugen maßgeblich zum Schützenfest bei.

Delic stellt mit Doppelpack Weichen auf Sieg

Bereits in den ersten Minuten übernahmen die Gastgeber die Kontrolle und drängten Ried/Kaltenbach tief in die eigene Hälfte. Erste Chancen ließen nicht lange auf sich warten, doch Rieds Torwart Lukas Schiestl zeigte sich zunächst in guter Form und vereitelte zwei Großchancen der Fügener.

In der 32. Minute fiel dann aber der verdiente Führungstreffer für die Hausherren. Nach einem Elfmeter, den Augustin Delic zunächst über das Tor setzte, fand er nur eine Minute später doch noch den Weg ins Netz und brachte die 1b in Führung. Kurz vor der Halbzeitpause erhöhte Delic auf 2:0 - dieses Mal verwandelte Delic einen Strafstoß und sicherte seiner Mannschaft eine komfortable Halbzeitführung.

Torflut in Halbzeit zwei

Nach dem Seitenwechsel ging das Spiel genauso einseitig weiter. In der 56. Minute erhöhte Delic auf 3:0, diesmal nach einem schnellen Konter. Von diesem Moment an brachen beim SV Ried/Kaltenbach alle Dämme. Simon Schober trug sich in der 58. und 61. Minute gleich zweimal in die Torschützenliste ein und erhöhte auf 5:0 für die Fügener.

Das muntere Scheibenschießen ging weiter. In der 64. Minute machte Servan Bingöllü das halbe Dutzend voll, und nur drei Minuten später erzielte Mario Emberger das 7:0. Ried/Kaltenbach war zu diesem Zeitpunkt komplett überfordert und konnte dem Druck der Gastgeber nichts mehr entgegensetzen.

In der 77. Minute war es Viktor Tomic, der auf 8:0 erhöhte, bevor Johannes Mair in der 80. Minute das 9:0 markierte. Bingöllü machte mit seinem zweiten Treffer in der 84. Minute das Ergebnis zweistellig. Doch damit war das Torfestival noch nicht beendet: Johannes Mair erzielte in der 87. Minute das 11:0, und kurz vor dem Abpfiff setzte Arda Kesifoglu mit einem bemerkenswerten Schuss vom Mittelkreis den Schlusspunkt zum 12:0.

