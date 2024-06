Markus Vinciguerra analysiert den knappen Erfolg von Niederndorf gegen Kössen

Details Montag, 10. Juni 2024 23:21

In einem hart umkämpften Match der Bezirksliga Ost setzte sich der SV Niederndorf am Sonntagabend mit 1:0 gegen den FC Kössen durch. Das einzige Tor des Spiels fiel in der zweiten Halbzeit und bescherte den Gastgebern einen wichtigen Heimsieg. Trotz zahlreicher Chancen auf beiden Seiten gelang es nur Mustafa Öztürk, den Ball im Netz zu versenken.

Ausgeglichene erste Halbzeit ohne Tore

Von Beginn an entwickelte sich zwischen dem SV Niederndorf und dem FC Kössen ein intensives Duell. Die Niederndorfer und die Kössener schenkten sich nichts und kämpften um jeden Ball. Bereits in der ersten Minute wurde das Spiel angepfiffen und beide Teams versuchten sofort, die Kontrolle zu übernehmen. Es entwickelte sich ein ausgeglichenes Spiel mit Chancen auf beiden Seiten, doch sowohl die Abwehrreihen als auch die Torhüter zeigten sich in der ersten Halbzeit in Topform.

Die Niederndorfer erarbeiteten sich einige gute Möglichkeiten, doch der Abschluss war entweder zu ungenau oder der Torhüter der Kössener war zur Stelle. Auch die Gäste aus Kössen blieben nicht ungefährlich und setzten immer wieder Nadelstiche, ohne jedoch zum Torerfolg zu kommen. Zur Halbzeitpause stand es folgerichtig 0:0, und die Zuschauer durften sich auf eine spannende zweite Hälfte freuen.

Mustafa Öztürk erlöst den SV Niederndorf

Die zweite Halbzeit begann ähnlich umkämpft wie die erste, doch die Niederndorfer erhöhten den Druck auf die Abwehr der Kössener. In der 66. Spielminute war es schließlich soweit: Mustafa Öztürk brach den Bann und erzielte das lang ersehnte Tor für den SV Niederndorf. Ein präziser Schuss aus kurzer Distanz ließ dem Torhüter der Gäste keine Chance und bescherte den Gastgebern die 1:0-Führung.

Dieser Treffer war ein echter Weckruf für den FC Kössen, der nun alles daran setzte, den Ausgleich zu erzielen. Die Kössener warfen in der Schlussphase alles nach vorne und drängten die Niederndorfer tief in die eigene Hälfte. Doch die Abwehr des SV Niederndorf hielt dem Druck stand und verteidigte die knappe Führung mit großem Einsatz und Geschick. Auch in der vierminütigen Nachspielzeit gelang es dem FC Kössen nicht mehr, den Ausgleich zu erzielen.

Schließlich ertönte der Schlusspfiff und der SV Niederndorf konnte einen hart erkämpften 1:0-Heimsieg feiern. Dieser Erfolg bringt wertvolle Punkte im Kampf um die oberen Tabellenplätze in der Bezirksliga Ost.

Markus Vinciguerra, Trainer SV Niederndorf: „Im letzten Spiel der laufenden Saison (die Partie gegen Wörgl II findet nicht statt) siegt der SV Niederndorf knapp aber verdient mit 1:0 gegen den FC Kössen. Ein eher zerfahrenes Spiel wird durch ein Tor von Mustafa „Musti“ Öztürk in der 66. Minute entschieden. Ein schöner Abschluss für den Publikumsliebling im letzten Spiel für den SV Niederndorf.

Mit diesem Sieg sichert sich der SV Niederndorf den 5. Tabellenplatz und schließt die Meisterschaft 2023/2024 durchaus positiv ab. In der neuen Saison heißt es die Leistungen zu stabilisieren und einen weiteren Schritt in der Entwicklung zu gehen. Der „Saisonabschluss“ schaut heuer etwas anders aus: DJ Maschtl lädt die „Niederndorfer Buam“ zur Hüttengaudi auf das Kranzhorn ein!“

Bezirksliga Ost: Niederndorf : FC Kössen - 1:0 (0:0)

66 Mustafa Öztürk 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.