Coach von Imst II: „Die Mannschaft muss sich stabilisieren!“

Das Team des SC Sparkasse Imst II liegt nach der Hinrunde der Bezirksliga West am vorletzten Tabellenplatz, nur ein Punkt hat man mehr am Konto als der Tabellenletzte Sistrans. Es wäre eine markant bessere Punkteausbeute möglich gewesen. Imst II hat aber immer wieder Punkte in letzter Minute aus der Hand gegeben, das muss abgestellt werden, erklärt Trainer Clemens Thurner im ligaportal.at Tirol Interview.

Vorbereitung und Testspiele?

Clemens Thurner, Trainer SC Sparkasse Imst II: „Wir sind jetzt Mitte Februar in der dritten Vorbereitungswoche und die Jungs ziehen mit. Schwerpunkt ist natürlich unser Fitnesslevel, aber auch spielerisch wollen und müssen wir uns verbessern.“

Geplante Testspiele:

18.2.23 um 17 Uhr gegen St. Leonhard

25.2.23 um 17 Uhr gegen Rietz-Stams

4.3.23 um 15 Uhr gegen Schönwies

11.3.23 um 17 Uhr gegen Oetz

18.3.23 um 17 Uhr gegen Spg Pitztal

Alle Spiele finden am Kunstrasen Velley Arena statt.

Bilanz der Kaderänderungen?

Clemens Thurner: „Bei unserem Team hat sich nicht viel verändert, einige Jungs bekommen in der Vorbereitung die Chance, sich bei der KM1 zu zeigen, bis dato machen sie ihre Sache richtig gut. Ansonsten hat sich bei uns nichts geändert.“

Ziele für das Frühjahr 2023?

Clemens Thurner: „Unser Ziel wird sein, uns zu stabilisieren. Nach diesem Herbst müssen wir weiterhin alles geben, um Spiele zu gewinnen, das haben wir gesehen und knallhart präsentiert bekommen, wir müssen bei jedem Spiel an unsere Leistungsgrenze gehen, damit wir etwas mitnehmen können. Im Herbst hatten wir einige sehr gute Spiele, haben diese dann durch Unkonzentriertheit immer wieder in den letzten Minuten aus der Hand gegeben, das werden und müssen wir abstellen!“

Titelfavoriten?

Clemens Thurner: „Aktuell natürlich Mieming, die Frage ist, ob sie den Schwung und den Lauf mitnehmen können in das Frühjahr 2023. In Lauerstellung sehe ich Navis und Patsch!“

