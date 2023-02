Roppen/Karres mit Kaderänderungen und Ausblick auf die Rückrundenvorbereitung

Details Sonntag, 05. Februar 2023 00:53

Die SPG Roppen/Karres ist am 23. Jänner 2023 in die Vorbereitung auf die Rückrunde der Bezirksliga West gestartet. Sechs Punkte beträgt der Puffer auf den Abstiegsrelegationsplatz und deswegen will man möglichst schnell puncto Klassenerhalt alles klar machen. Coach Simon Neurauter bedankt sich im ligaportal.at Tirol Interview ganz besonders bei den Funktionären des Vereins, die unermüdlich und mit großem persönlichen Einsatz den Spielbetrieb aufrecht erhalten und auch die extrem wichtige Nachwuchsarbeit ermöglichen.

Vorbereitung?

Simon Neurauter, Trainer SPG Roppen/Karres: „Trainingsstart war bei uns am 23.1.2023! Wir möchten uns in allen Bereichen in der Vorbereitung weiter entwickeln, spielerisch, taktisch und natürlich auch im athletischen Bereich! Der Verein hat es uns auch ermöglicht, dass wir Anfang März ein viertägiges Trainingslager in Rovinj (Kroatien) absolvieren können!“

Testspiel wurde bis jetzt eines bestritten, gegen den Landesligisten Haiming konnten wir uns mit 2:1 durchsetzen!

Weitere Tests:

11.2.2023 17:00 Uhr gegen Landeck in Imst

18.2.2023 19:00 Uhr gegen Pitztal in Imst

26.2.2023 17:15 Uhr gegen Pians/Strengen/Arlberg in Imst

11.3.2023 13:00 Uhr gegen Nassereith in Imst

17.3.2023 20:00 Uhr gegen Paznaun in Roppen

Bilanz der Kaderänderungen?

Simon Neurauter: „Leider hat Marcel Neururer seine Karriere aus beruflichen und persönlichen Gründen beendet, wird uns aber, falls Not am Mann ist, aushelfen! Wir konnten mit Alexander Platzer (von Haiming) einen erfahrenen Mann für uns gewinnen. Alex hat nach einer längeren Pause wieder Lust bekommen. Und wir sind sehr glücklich, dass Renaldo Zangl nach einem halben Jahr in der Landesliga bei seinem Heimatverein Umhausen, wieder zu uns zurückkommt!“

Ziele für das Frühjahr 2023?

Simon Neurauter: „Wir sind nur sechs Punkte vor dem Tabellenschlusslicht! Wir möchten so schnell wie möglich noch Punkte dazwischen bringen und ganz wichtig ist auch die sportliche Weiterentwicklung. Offensiv hat es im Herbst recht gut funktioniert, defensiv konnten wir uns erst gegen Ende stabilisieren, und da möchten wir im Frühjahr anknüpfen!“

Titelfavoriten?

Simon Neurauter: „Mieming verliert mit Alex Schaber den Spieler der Liga, trotzdem haben sie immer noch eine sehr gute Mannschaft und sind immer noch für mich der große Favorit! Dahinter sind bis zum tabellensiebenten Sölden alle noch im Aufstiegsrennen

Welche sechs Teams schaffen es in der Admiral Bundesliga in das Meister-Play-Off?

Simon Neurauter: „Ich hoffe Wattens ist dabei!“

Persönliche Anliegen?

Simon Neurauter: „Ich möchte Danke sagen an unsere Funktionäre! Wir sind ein kleiner Dorfverein und es gibt Leute, die Tag und Nacht für diesen Verein da sind. Besonders hervorheben möchte ich unseren Obmann Christof Huter und seine Frau Bettina! Christof ist Obmann, zieht die Linien auf unserem Platz, ist Trainer der U12 und dann noch Führungsspieler und Topscorer in unserer Mannschaft!

Seine Frau Betty, leitet den ganzen Nachwuchs, ist federführend bei der Organisation von Veranstaltungen und Nachwuchsturnieren, bei jedem Spiel vor Ort, kassiert die Eintritte, macht Fotos und noch vieles mehr. Es gäbe aber noch einige weitere Funktionäre und Helfer zu erwähnen, die unser Vereinsleben und den Spielbetrieb ermöglichen.

Ich möchte aber auch Danke an alle Funktionäre in den Vereinen sagen, dass sie es möglich machen, dass wir Fußball so spielen dürfen, wie wir ihn lieben!“