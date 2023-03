Miemings Coach im Interview und BWL Testspiele am ersten Märzwochenende

Details Freitag, 03. März 2023 02:01

Am letzten Märzwochenende startet auch die Bezirksliga West in die Rückrunde. Vier Mannschaften haben gute Chancen, die beiden Aufstiegsplätze zu erobern. Leader SPG Mieminger Plateau, drei Punkte dahinter WSG Tirol 1c und je einen weiteren Punkt zurück Patscherkofel und Navis. Am ersten Märzwochenende wird zudem schon eifrig getestet.

Vorbereitung und Testspiele?

Jürgen Soraperra, Trainer SPG Mieminger Plateau: „Wir starteten am 18.1.2023 in die Vorbereitung. Wir gehen vom 1.4 bis 5.4 in ein Trainingslager nach Bardolino am Gardasee. Testspiele haben wir bereits absolviert und zwar gegen Rum 0:6 und gegen Schönwies 3:2. Weitere Gegner sind Natters, Reutte und Umhausen.“

Bilanz der Kaderänderungen?

Abgänge: Lukas Marthe (Pause), Alexander Schaber zu Wacker Innsbruck

Neuzugänge: Kevin Gstrein (Sölden), Simon Handle (Landeck), Paul Jäger (Rietz), Simon Waldauer (Zirl), Thomas Schrammel (Sturm Graz). Thomas Schrammel ist auch gleichzeitig Individualtrainer.

Ziele für das Frühjahr 2023?

Jürgen Soraperra: „Wir wollen ganz vorne mitspielen. Titelfavoriten in unserer Liga sind meiner Meinung nach SPG Mieming, Patscherkofel und WSG Tirol 1c!“

Testspielübersicht erstes Märzwochenende

Bereits am 3. März 2023 empfängt der FC Patscherkofel um 19:30 Uhr die Union Innsbruck II – gespielt wird am Kunstrasen Sistrans. Am Samstag, dem 4. März finden dann einige Testpartien statt. Der IAC II spielt um 11 Uhr in der Wiesengasse gegen Veldidena, um 15 Uhr empfängt Imst II das Team von Schönwies aus der Landesliga West. Weiter geht es um 16 Uhr in Telfs – Telfs II testet gegen Tarrenz. Am Sonntag, dem 5.3. spielt in Imst um 15 Uhr Lechaschau gegen Sölden. Bereits um 13 Uhr hat der SVI II in der Wiesengasse Telfs II zu Gast. Um 19 Uhr am Kunstrasen See i.P. spielt Paznaun gegen Telfs II. Am Dienstag, dem 7.3.2023 schließlich ist um 19:45 Uhr Patscherkofel in Reichenau zu Gast.

