Imst II schenkt Zirl II ein ganzes Dutzend Treffer ein!

Details Samstag, 24. Juli 2021 21:55

Mit dem Trainerduo Reinhold Fischer und Clemens Thurner geht der SC Sparkasse Imst II in die Saison der Bezirksliga West und die Auftaktpartie bescherte dem Trainerteam einen echten Kantersieg im Ausmaß von 12:0 gegen den FC Zirl II. Die Warnung folgt aber auf dem Fuß: nicht überbewerten, erklärt Reinhold Fischer nach der Partie.

Deniz Türker trifft viermal

Imst II legt einen soliden Start hin, von den Gästen des FC Zirl kann man das nicht behaupten. Am Ende wird es ein halbes Dutzend Gegentore und ganz besonders unterstreichen muss man dabei auch, dass der Goalie von Zirl II, Christian Mair, eine sehr gute Leistung bietet. Somit bleibt nur mehr die Torfolge aufzulisten. Deniz Türker lässt es ordentlich krachen – er trifft in der 5., 23., 37., und 87. Minute. Julian Neurauter trifft in Minute 25, 33, und 51. Imst führt zur Pause 6:0 – den sechsten Treffer in Hälfte eins besorgt Felix Huber, er trifft aber auch in Minute 55. Philipp Reinmayr gelingen in Hälfte zwei zwei Treffer und Tor Nummer sechs kommt von Seyyid Bozkurt. Imst II wird diesen Erfolg nicht überbewerten, Zirl II wird alles tun um in der zweiten Partie der Meisterschaft diese Scharte auszuwetzen. Davon kann man sicher ausgehen.

Beste Spieler SC Sparkasse Imst II: Deniz Türker, Elias Grall

Bester Spieler FC Zirl II: Christian Mair (Tor)

Reinhold Fischer, Trainer SC Sparkasse Imst II: „Wir dürfen auf keinen Fall diesen Erfolg überbewerten. Aber ein großes Lob an die Mannschaft, sie setzen alles um was wir uns im Training erarbeitet haben!“

Schwaz II gegen Roppen abgesagt

Einige Gewitter sind am 24. Juli 2021 durch das Tiroler Land gezogen und so mussten Spiele abgesagt oder abgebrochen werden. In der Bezirksliga Ost erwischte es die Partie Schwaz II gegen Roppen. Drei Partien neben dem Kantersieg von Imst II konnten gespielt werden. Deutliche Erfolge für Neuling Pattscherkofel mit einem 3:0 gegen Sistrans und Sölden mit einem 3:1 gegen Aufsteiger Rum. Wilten und Lechtal trennen sich 1:1.