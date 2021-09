Imst II stößt nach Sieg gegen Roppen auf Tabellenplatz drei vor!

Details Mittwoch, 08. September 2021 01:30

Erste Niederlage für die SPG Sölden in der siebenten Runde der Bezirksliga West. Ein klare 2:6 Abfuhr in Sistrans kostet aber noch nicht die Tabellenführung, denn auch Verfolger Schwaz II holt auswärts gegen Wilten nur ein 1:1. Boden gut gemacht hat SC Sparkasse Imst II mit einem 5:1 Erfolg gegen Roppen/Karres. Imst überholt Wacker Innsbruck 1c (3:4 gegen Telfs II) und Rum, deren Partie gegen Navis erst am 21.9.21 angepfiffen werden kann. Imst II und Wacker 1c fehlen auf Leader Sölden vier und auf Schwaz II zwei Punkte. Nach Verlustpunkten liegt aber Rum mit Sölden gleichauf.

Nach 3:0 für Imst kommt Roppen auf!

Reinhold Fischer, Trainer SC Sparkasse Imst II: „Vorab muss ich unsere Mannschaft loben, in den letzten zwei Wochen - nach den Niederlagen gegen Navis und Rum - haben wir das eine oder andere verändert und die Mannschaft hat das voll aufgenommen und setzt es aktuell super um.

Das Spiel gegen Roppen war für uns das erste Derby heuer, für einige das allererste Derby im KM Bereich, umso glücklicher bin ich, wie wir es gestaltet haben. Nach den ersten fünf bis zehn Minuten waren wir in allen Belangen überlegen und haben kaum etwas zugelassen. Wir gingen durch Sandro Markovic (2) und Tilg Patrick 3:0 in Führung.

In der Halbzeit mussten wir einige Umstellungen durchführen, das merkte man dann im Spiel. Wir verloren für etwa zwanzig Minuten die Kontrolle und haben zu viele Torchancen zugelassen. Roppen erzielte dann auch das 1:3 durch Niklas Pittl in der 68. Minute und es folgten zwei bis drei weitere Top Chancen für Roppen. Unser Tormann Elias Thöni hatte wieder einen richtig guten Tag und hielt uns im Spiel. Anschließend übernahmen wir wieder die Kontrolle und gingen durch Jan Schranz und Max Huber 5:1 in Führung. Resümee: verdienter Sieg unserer Mannschaft, auch die Höhe des Sieges war verdient!“

Beste Spieler SC Sparkasse Imst II: Elias Thöni (TW), Elias Grall (RV), Patrick Tilg (ST)

S2F: Bitcoin auf dem Weg zu 100.000 $ bis Ende 2021?

Werde Vereinsbetreuer und pflege Sponsoren-Logos, Spieler- und Funktionärsdaten ein!