Wacker Innsbruck 1c bezwingt Rum – Hattrick von Karam Al-Kubaisi für Veldidena in zehn Minuten!

Für eine ausgewachsene Sensation zum Auftakt der Rückrunde der Bezirksliga West sorgt die blutjunge Mannschaft des FC Wacker Innsbruck 1c. Der Tabellenführer SK Auto Kluckner Rum wird mit 3:2 niedergerungen. Ebenso bemerkenswert der 3:2 Erfolg des FC Veldidena bei der SPG Sölden. Einen Hattrick binnen zehn Minuten, den Karam Al-Kubaisi für Veldidena erzielte, sieht man auch nicht alle Tage!

In Hälfte zwei wird es zwischen Sölden und Veldidena nochmal eng!

Bünyamin Okur, Trainer FC Veldidena: „Wie schon angekündigt, waren wir in Sölden beim nächsten Titelanwärter zu Gast. Wir spielten ab der ersten Minute hochkonzentriert, kämpften wie die Löwen und ließen über die gesamte Spielzeit wenig Chancen zu! Im Gegenteil – wir waren die Mannschaft, die zur Halbzeit 3:2 geführt hat. Ein Hattrick von Karam Al-Kubaisi binnen zehn Minuten brachte uns schnell 3:0 in Führung. Sölden kam durch einen Doppelpack von Andreas Gritsch auf 2:3 heran.

In der zweiten Halbzeit, war es zunächst Sölden, die etwas besser ins Spiel fand, jedoch verteidigten wir extrem stark und gut und hielten den Kasten sauber. In weiterer Folge hatten wir wieder unsere Gelegenheiten, jedoch brachten auch wir den Ball nicht im Tor unter.. Am Ende der Spielzeit war es dann nochmals spannend! Sölden hatte die Möglichkeit zum Ausgleich und im Gegenzug hätten wir auf 4:2 stellen müssen. Verdient brachten wir den knappen 3:2 Auswärtssieg über die Zeit!

Fazit: eine Top-Mannschaftsleistung mit guten Spielzügen, kämpferisch stark – über 95 Minuten hochkonzentriert! Daher der verdiente Sieger an diesem Wochenende.“

Beste Spieler FC Veldidena: Karam Al Kubaisi (Stürmer), Ismail Okur (6er) und Benjamin Mulalic (Tor)

Sensationelle Leistung von Wacher Innsbruck 1c gegen Rum!

Florian Anderle, Co-Trainer Wacker Innsbruck 1c: „Sehr starker Beginn unserer jungen Elf, die eigentlich als eine U17 gestartet ist. Fünf Spieler mit Jahrgang 2006 in der Startformation; die ersten zwanzig Minuten immer wieder situatives Pressing von Rum, richtig stark überspielt und mehrmals gefährlich vor das Tor gekommen. Nach zehn Minuten Foul an Nahuel Schadler, Jakob Singer sicher verwertet. Nach rund fünfundzwanzig Minuten schöner Angriff über mehrere Stationen – Matej Sehic im 16er trocken abgeschlossen. Danach zwar mit mehr Ballbesitz, aber zu langsame Ballzirkulation. Rum hat dann versucht im Mittelfeldpressing die Bälle zu erobern und schnell umzuschalten. Mit dem Pausenpfiff Anschlusstreffer aus halblinker Position im 16er durch Marcel Föger.

Zweite Halbzeit - Nervosität mit dem Ball bei unserer Mannschaft - Rum hat nach wie vor auf Umschaltspiel gelauert. Gefühlt fünfzehn Ecken in Hälfte zwei für Rum. Aus einem dieser stets gut getretenen Ecken resultierte das 2:2 durch Raffael Wechner. Danach Spiel auf des Messers Schneide. Vermehrt Unsicherheiten bei unserer Elf. Die letzten zehn Minuten passierte dann nochmals ein Aufbäumen mit mehr Mut, das quasi mit dem Schlusspfiff mit dem 3:2 durch eine tolle Einzelaktion von Denis Veskovic belohnt wurde.

Beste Spieler Wacker Innsbruck 1c: Denis Veskovic, Michael Neuner, Jakob Singer, Florian Schweighofer, Nikola Markovic, Jeremy Losso