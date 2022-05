Kantersieg für Schwaz Ii gegen Imst II

Details Dienstag, 17. Mai 2022 01:04

Schwaz II hält in der Bezirksliga West die Hoffnung am Leben, doch noch Wacker Innsbruck 1c am zweiten Tabellenplatz zu gefährden. Wacker 1c gewinnt gegen Sistrans mit 2:1, Schwaz II hält mit einem 6:2 gegen Imst II den Rückstand bei fünf Zählern - Wacker 1c hat zudem ein Spiel mehr am Konto. Veldidena hält sich gegen Leader Rum sehr gut, verliert am Ende anber 1:2

SC Imst 1b geriet schon in der siebten Minute in Rückstand, als Dominik Juri das schnelle 1:0 für SC Schwaz 1b erzielte. Schwaz 1b machte weiter Druck und erhöhte den Spielstand im Eilschritt durch einen Treffer von Lukas Singer (10.). Weitere Tore gab es bis zum Pausenpfiff nicht und so ging es mit der Führung des Gastgebers in die Kabine. Jakob Grasl gelang ein Doppelpack (60./74.), mit dem er das Ergebnis auf 4:0 hochschraubte. Berat Toprak vollendete zum fünften Tagestreffer in der 75. Spielminute. Schwaz 1b ließ den Vorsprung in der 83. Minute anwachsen. Mit zwei schnellen Treffern von Patrick Tilg (85.) und Julian Seelos (89.) machte SC Imst 1b deutlich, dass mit diesem Angriff jederzeit zu rechnen ist. Nach abgeklärter Leistung blickte SC Schwaz 1b auf einen klaren Heimerfolg über SC Imst 1b.

Beste Spieler SC Eglo Schwaz II: Berat Toprak (LM), Marco Hauser (IV), Faris Suvalija

Schwaz 1b sammelt weiterhin fleißig Erfolge, deren Zahl sich mittlerweile auf zehn summiert. In der Bilanz kommen noch drei Unentschieden und sechs Niederlagen dazu.

Acht Siege, drei Remis und neun Niederlagen hat SC Imst 1b derzeit auf dem Konto. Nur einmal ging SC Imst 1b in den vergangenen fünf Partien als Sieger vom Feld.

SC Schwaz 1b setzte sich mit diesem Sieg von SC Imst 1b ab und belegt nun mit 33 Punkten den dritten Rang, während SC Imst 1b weiterhin 27 Zähler auf dem Konto hat und den fünften Tabellenplatz einnimmt.

Nächster Prüfstein für Schwaz 1b ist SPG Lechtal auf gegnerischer Anlage (Samstag, 00:00). SC Imst 1b misst sich zur selben Zeit mit SV Telfs 1b.

Bezirksliga West: SC Schwaz 1b – SC Imst 1b, 6:2 (2:0)

89 Julian Seelos 6:2

85 Patrick Tilg 6:1

83 Fabian Woerndle 6:0

75 Berat Toprak 5:0

74 Jakob Grasl 4:0

60 Jakob Grasl 3:0

10 Lukas Singer 2:0

7 Dominik Juri 1:0