Imst II hält mit Sieg gegen Sistrans Anschluss an das Feld

Details Montag, 03. Oktober 2022 17:16

SPG Lechtal gegen Mieminger Plateau wurde in der Halbzeit wetterbedingt beim Stand von 2:1 abgebrochen. Damit konnte der Leader der Bezirksliga West keine Punkte sammeln, die Nachtragspartie ist noch nicht fixiert. Vorgestoßen auf Platz zwei ist die WSG Tirol 1c mit einem 7:0-Kantersieg gegen den SV Telfs II. Sölden verliert im Spitzenspiel mit einen 1:1 gegen Navis etwas an Boden. Sellraintal gewinnt gegen Veldidena 2:1 und hat nun so wie Navis, Sölden und Tirol 1c neunzehn Punkte am Konto. Am Tabellenende macht der SC Sparkasse Imst II einen wichtigen Dreier – 3:1 gegen Sistrans. Aber auch der Tabellenvorletzte Wilten gewinnt 4:2 gegen Roppen/Karres.

Immer an die Grenzen gehen!

Clemens Thurner, Trainer SC Sparkasse Imst II: „Der heutige Sieg gegen starke Sistranser war meiner Meinung nach absolut verdient. Mein Team hat von der ersten Minute an voll Gas gegeben. Heute hat man gemerkt, was eigentlich in der Mannschaft steckt.

Wir sind mit einem 0:1 Rückstand durch einen Treffer von Nicolas Grassmayr in die Pause gegangen. In der Halbzeit haben wir dann Kleinigkeiten angesprochen. Die Jungs sind raus und haben dann teilweise richtig guten Fußball gespielt. Wir haben kaum noch was zugelassen und haben wie ich meine verdient - auch in dieser Höhe – gewonnen. Das 1:1 durch Tobias Fleischmann in der 57. Minute. Die 2:1 Führung durch Patrick Tilg in Minute 61, das 3:1 hat ebenfalls Patrick gemacht.

Fazit: Die Jungs haben heute gesehen, dass wir immer an die Grenzen gehen müssen. Aber sie wissen mit heute auch, dass diese Einstellung und diese Aggressivität wichtig sind und so können wir gegen jeden Gegner bestehen. Nächste Woche wird es gegen Mieming richtig schwierig, aber wir wissen, dass Mieming der Favorit ist und wir überraschen können. Grundsätzliches Pauschallob an die Mannschaft!“

Beste Spieler SC Sparkasse Imst II: Ibrahim Said (8er), Yasin Özyer (RV), Julian Neurauter (LV), Patrick Tilg (ST)