Lechtal dreht Partie gegen St. Leonhard in den letzten Minuten

Sonntag, 09. Oktober 2022

Die Top-4 der Bezirksliga West konnten auch in der elften Runde voll punkten – obwohl es zum Teil nur ganz knappe Erfolge gewesen sind. Leader Mieminger Plateau hatte gegen Imst II zu kämpfen um am Ende ein 5:3 einzufahren. Navis gewann gegen Sellraintal 2:0. Ganz knapp für einen Dreier ging es für Tirol 1c und Patscherkofel aus. Auswärts gegen Roppen/Karres gewinnt Patscherkofel 1:0, ebenso Tirol 1c in Sistrans. Mieminger komfortabel in Führung, dahinter wird es zwischen WSG Tirol 1c, Navis und Patscherkofel eng. Das Trio trennt nur ein Punkt. Aber auch Sölden, Sellraintal und Telfs II haben Platz zwei noch in Sichtweite! In einem weiteren sehr interessanten Spiel setzt sich die SPG Lechtal gegen den FC siglu St. Leonhard mit starkem Finish 3:1 durch.

Heiße Schlussphase

Sebastian Huber, Trainer SPG Lechtal: „Wir sind ausgezeichnet in die Partie gestartet. Haben das Spiel klar beherrscht, aber aus unseren vielen Möglichkeiten leider nichts gemacht. Nach etwa einer halben Stunde haben wir den Zugriff auf das Spiel verloren. Die Heimelf wurde immer stärker, aber es ging noch mit 0:0 in die Pause.

Absolut verdient ging St. Leonhard in der 56. Minute durch Sandro Neurauter in Führung. Dann hat es meine Mannschaft aber geschafft, sich wieder auf die eigenen Stärken zu besinnen. Wir sind zu Möglichkeiten gekommen und haben Moral bewiesen. In der 79. Minute ist uns das 1:1 durch Simon Schlichtherle aus einem Strafstoß gelungen. Auch die Heimelf hat nicht nachgelassen, es war ein starker Schlagabtausch bis zur letzten Sekunde. Wir haben viele gute Chancen liegengelassen, in den letzten Minuten sind uns dann aber doch noch zwei Tore durch Noa Vekemans und Simon Schlichtherle gelungen. So konnten wir das Spiel 3:1 gewinnen.

Zum Glück haben wir es geschafft heute das Spiel zu drehen. In der laufenden Saison sind wir sehr oft nicht belohnt worden, obwohl die Mannschaft sehr gut gespielt hat!“