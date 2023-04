Mieminger Plateau holt mit schlechter Vorstellung Dreier gegen Veldidena – Kantersieg von Imst II gegen Lechtal

Details Montag, 03. April 2023 16:22

Wenn es läuft, dann läuft es eben. Das trifft meist auf Tabellenführer zu. Die SPG Mieminger Plateau hat in der 15. Runde der Bezirksliga West beim FC Veldidena alles andere als überzeugt, aber trotzdem 2:1 gewonnen. Im direkten Duell um Platz zwei konnte sich WSG Tirol 1c knapp gegen Patscherkofel durchsetzen. Starkes Lebenszeichen vom SC Sparkasse Imst II – ein 5:0-Kantersieg gegen die SPG Lechtal. Meiminger führt nun sechs Punkte vor der WSG Tirol 1c und drei weitere Punkte zurück liegt der FC Patscherkofel.

„Chancentod“ für Imst II in Hälfte eins – aber dann lief es gegen Lechtal!

Clemens Thurner, Trainer SC Sparkasse Imst II: „Das Spiel gegen Lechtal war von meinen Jungs eine Top-Leistung. Um ehrlich zu sein, die SPG Lechtal hatte keinen einzigen Torschuss. Die erste Halbzeit "starben" wir am Chancentod - hatten in den ersten zwanzig Minuten sicher drei Top-Chancen, die hätten wir eigentlich verwerten müssen. Ein Treffer ist uns aber doch gelungen – das 1:0 in der 37. Minute durch Fabian Thurner. In Halbzeit zwei drehten die Jungs so richtig auf, in Folge dann die Tore bis zum 5:0. Maximilian Winkler, abermals Fabian Thurner und auch Patrick Tilg hat zwei Tore erzielt. Ich bin wirklich stolz auf meine Jungs, aber wir wissen genau, wie wir die aktuelle Situation einordnen müssen. Am Dienstag beim Trainingsstart zählt nichts Vergangenes mehr, es zählt nur das hier und jetzt, somit fokussieren wir uns jetzt schon auf die neue Aufgabe gegen Wilten!“

Coach von Mieminger: „Grottenschlecht gegen Veldidena – aber gewonnen!“

Jürgen Soraperra, Trainer SPG Mieminger Plateau: „Wir haben auf den Kunstrasen bei der Veldidena ein grottenschlechtes Spiel abgeliefert. Wir ließen all unser Vorhaben und Tugenden vermissen. Veldidena spielte uns regelrecht an die Wand. Sie vergaben auch unzählige Top-Torchancen. Nach einem Eckball in der 36. Minute gingen wir durch Benny Hofer 1:0 in Führung. Nach dem Seitenwechsel hatten wir das Spiel etwas besser im Griff und schafften in der 58. Minute durch Jozef Koptar das 2:0. Auch nach der 2:0 Führung machten wir viel zu viele individuelle Fehler und Veldidena gelang in der 76. Minute durch Anel Masovic der verdiente Anschlusstreffer. In der Schlussphase rettete uns unser Torwart Kevin Gstrein den Sieg durch zwei Glanzparaden. Fazit: Wenn es läuft, gewinnt man auch mal Spiele, in denen man die schlechtere Mannschaft am Platz ist. Trotzdem großes Kompliment an die Mannschaft von Veldidena!“

