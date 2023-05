Patscherkofel auf Augenhöhe mit Leader Mieming – Imst II bestes Team der Rückrunde!

Details Sonntag, 21. Mai 2023 01:12

In der 22. Runde der Bezirksliga West konnte der SC Sparkasse Imst II den Erfolgsrun im Frühjahr 2023 fortsetzen. Auch gegen das Team des SV Telfs II gab es einen Dreier zu bejubeln – Imst siegt 4:1. SPG Mieminger Plateau holt in einer spannenden Partie einen 1:0 Erfolg beim FC Patscherkofel. WSG Tirol 1c und SPG Sölden siegen ebenfalls – Tirol 1c gegen Navis 4:1 und Sölden 2:0 gegen Veldidena. Die Top-3 haben sich damit abgesetzt, Patscherkofel hat durch die Niederlage im Spitzenspiel gegen Mieming den Anschluss etwas verloren. Mieming führt mit drei Punkten Vorsprung auf Tirol 1c und Sölden, hat aber ein Spiel weniger ausgetragen. Patscherkofel und Telfs II fehlen jetzt sechs Punkte auf den zweiten Aufstiegsplatz.

Duell auf Augenhöhe zwischen Patscherkofel und Mieminger Plateau

Jürgen Soraperra, Trainer SPG Mieminger Plateau: „Es war ein sehr gutes und spannendes Spiel beider Mannschaften. Wir kamen sehr gut ins Spiel. Bereits in der 12. Minute wurde uns ein Tor aberkannt wegen angeblichen Foulspiel. Wir waren in der ersten Hälfte die aggressivere Mannschaft. Wir kamen immer wieder zu guten Möglichkeiten. Auch Patscherkofel war bei Eckbällen immer sehr gefährlich. In der zweiten Hälfte ein ähnliches Bild. Es war ein Spiel auf Augenhöhe. In der 72. Minute eine super Kombination Stefan Rosam mit einem Traumpass zu Silvano Soraperra, der eiskalt einschoss. Wir ließen in den Schlussminuten wenig zu. Am Ende ein verdienter Sieg meiner Mannschaft, die den Sieg mehr wollte. Ein Pauschallob an meine Mannschaft!!

Imst II gewinnt auch gegen Telfs II

Clemens Thurner, Trainer SC Sparkasse Imst II: „Eine gute Mannschaft gewinnt auch dann mal, wenn sie schlecht spielen. Das Derby gegen den SV Telfs II war absolut ausgeglichen. Auf beiden Seiten neben den Treffern weitere viele Chancen. Wir waren die effektivere Mannschaft und in den entscheidenden Momenten hat unser Torwart Marcel Kirchmayer eine unglaubliche Leistung gezeigt. In der ersten Minute konnten wir bereits durch Valerio Espa in Führung gehen, er erzielte auch das 2:0 in der 32. Minute. Valerio schoss auch das 3:0 in Minute 63, den vierten Treffer scorte Patrick Tilg. Die Gäste trafen beim 4:1 durch Kenan Vukovic. Unser Goalie Marcel Kirchmayer war unser Matchwinner, natürlich gemeinsam mit Vallerio Espa, der drei Tore schoss. Allen in allem bin ich stolz auf mein Team, einundzwanzig Punkte in der Rückrunde, die meisten Tore geschossen und das beste Torverhältnis. Ungeschlagen und Nummer eins in der Rückrundentabelle. Ich denke, man kann den Jungs nur gratulieren!“

