Veldidena und Navis teilen Punkte!

Details Sonntag, 31. März 2024 21:47

Nach der 15. Runde der Bezirksliga West konnte Tabellenführer Imst II den Vorsprung auf den unmittelbaren Verfolger Patscherkofel ausbauen. Imst gewann auswärts gegen Sellraintal mit 3:1, Patscherkofel kam im Spitzenspiel in Fliess nicht über ein 1:1 hinaus. SU Roppen kann punktemäßig mit Patscherkofel durch ein 5:0 gegen St. Leonhard gleichziehen. Der FC Veldidena Innsbruck und der SV Navis trennen sich 2:2.

Punkteteilung am Besele

Phillip Nagele, Co-Trainer SV Navis: „In der 15. Runde der Bezirksliga West war der SV Navis zu Gast am Besele beim FC Veldidena. Navis startete furios in die erste Halbzeit und konnte früh in der 8. Minute durch einen Treffer von Michael Mair, dessen Kopfball noch von Veldidena Torhüter Nayef Ramadan pariert wurde, per Nachschuss in Führung gehen. SV Navis Schlussmann Nico Peer hatte Glück, als er knapp außerhalb des Strafraums Veldidena Stürmer Constantin Comescu zu Fall brachte und dafür nur die Gelbe Karte sah. Das sollte die einzige brenzlige Situation für die Defensive des SV Navis in Halbzeit eins bleiben. Die Gäste spielten kontrolliert und mutig in der Offensive, konnten aber aus mehreren hochkarätigen Chancen durch Riedl, Moser und Vrataric kein Kapital schlagen.

In Halbzeit zwei erwischte der FC Veldidena den besseren Start und konnte in der 58. Minute nach einem Abwehrfehler des SV Navis durch die personifizierte Torgarantie Fabian Grollitsch (13 Spiele / 21 Tore) den Ausgleich erzielen. Navis schlug in der 65. Minute zurück. Nach einem Spielzug über die linke Seite konnte Aaron Vrataric den perfekt gespielten Angriff zur erneuten Führung abschließen. Der Außenverteidiger überraschte nicht nur sich selbst, sondern auch Tormann Nayef Ramadan mit einem platzierten Schuss in die kurze Ecke. In der Folge übernahm der FC Veldidena die Kontrolle über das Spiel. Vor allem die hohen Bälle machten der Naviser Abwehr bei den zum Teil stürmischen Windbedingungen zu schaffen. In der 75. Minute war es erneut Fabian Grollitsch, der den Ausgleich für den FC Veldidena erzielen konnte.

In der Schlussphase war Veldidena näher dran, das 3:2 zu erzielen, jedoch wäre dem SV Navis beinahe der Luckypunch durch den eingewechselten Marco Peer gelungen. Insgesamt ein gerechtes Unentschieden nach zwei völlig unterschiedlichen Halbzeiten beider Mannschaften.“

Details

