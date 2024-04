Extrem wichtiger Sieg von Roppen gegen Navis – Oetz/Sautens punktet gegen Lechtal

Details Montag, 29. April 2024 15:11

Im Spitzenspiel der 19. Runde der Bezirksliga West konnte sich der SK Wilten überraschend klar mit 5:2 gegen den Tabellenführer Imst II durchsetzen. Damit wurde es an der Tabellenspitze wesentlich enger. Patscherkofel siegt nämlich in St. Leonhard mit 4:0 und hat nun ebenso wie Leader Imst 41 Punkte am Konto. Der SU Roppen gelingt ein hart erkämpfter 3:2 Erfolg gegen den SV Navis und damit fehlen Roppen nur mehr zwei Punkte auf das Top-Duo. Auf Platz vier lauert Fliess! Nach Verlustpunkten hält auch Fliess mit dem Top-Duo absolut mit. Ein 5:0 gegen die WSG Tirol 1c in der aktuellen Runde und die nächste Nachtragspartie bestreitet Fliess am 1. Mai 2024 in St. Leonhard. Für den Tabellenletzten SPG Oetz/Sautens ging es mit dem 1:1 gegen Lechtal bis auf drei Punkte an St. Leonhard heran, allerdings hat die SPG ein Spiel mehr ausgetragen.

Roppen kommt mit Sieg gegen Navis Tabellenspitze näher!

Philipp Nagele, Co-Trainer SV Navis: In der 19. Runde der Bezirksliga West war der SV Navis zu Gast bei der SU Roppen. Die Hausherren starteten besser in die Partie und kontrollierten das Spielgeschehen. Navis war anfangs eher defensiv eingestellt, konnte sich aber gute Torchancen im Konter erspielen. In der 23. Minute war es Aaron Vrataric, der sich über die linke Seite durchtankte und das 1:0 für die Gäste erzielen konnte. Nur zehn Minuten später tauchte Noah Eisenbeutel im Sechzehner der Gäste auf und wurde von Daniel Höllrigl zu Fall gebracht. Der Unparteiische zeigte sofort auf den Elfmeterpunkt und Christoph Huter erzielte den Ausgleich für die SU Roppen. Vor dem Pausenpfiff war der SV Navis wieder aktiver in der Offensive, konnte aber mehrere Top Chancen nicht verwerten. In der 45. Minute erzielte Fabian Riedl den vermeintlichen Führungstreffer nach toller Vorarbeit von Marcel Penz. Doch der Linienrichter entschied auf Abseits. Somit ging eine spannende Partie mit dem Zwischenstand von 1:1 in die Pause.

Auch die zweite Halbzeit war von knappen Entscheidungen und vielen Torszenen geprägt. Den Anfang machten die Gäste. In der 52. Minute konnte Fabian Riedl aus kurzer Distanz einen wunderbar gespielten Angriff der Gäste verwerten, doch der Schiedsrichter sah ein Foul bei der Vorlage von Florian Moser und wiederum blieb dem Naviser Stürmer ein Tor verwehrt. Nur fünf Minuten später traf Marcel Kreuzer mit seinem 15. Saisontor zur 2:1 Führung für die Hausherren. Daraufhin startete die SU Roppen ein Powerplay in der Offensive und Aaron Vrataric konnte in der 62. Minute den Ball erst noch mit dem Fuß von der Linie klären, aber der Ball sprang ihm bei dieser Szene unglücklich an die Hand. Der Unparteiische zeigte erneut auf den Elfmeterpunkt und Vrataric musste mit Rot vorzeitig unter die Dusche. Christoph Huter hatte die Chance, das Spiel frühzeitig zu entscheiden, jedoch setzte er den Elfmeter neben das Tor.

Navis war nun für die restlichen 25 Minuten nur noch mit zehn Mann am Platz. Die Gäste kämpften sich in Unterzahl zurück in die Partie und der eingewechselte Johannes Höllrigl erzielte mit einem platzierten Schuss aus 25 Metern sein erstes Karriere Tor in der Bezirksliga West. Nur drei Minuten später, in der 87. Minute, hätte Navis die Partie noch für sich entscheiden können, aber Michael Mair traf nur die Innenstange. In der Schlussphase drückte die SU Roppen noch auf den Sieg und konnte in der 93. Minute durch den Treffer von Jonas Gritsch die notwendigen drei Punkte im Kampf um die Meisterschaft einsacken.

Die SU Roppen bleibt in der Tabelle auf Tuchfühlung mit Imst und Patscherkofel. Der SV Navis verliert nach einer großartigen Leistung einen Punkt und hätte damit auf Platz sieben klettern können.“

Oetz/Sautens holt Punkt gegen Lechtal

Roland Waldhart, Trainer SPG Oetz/Sautens: „Leider haben wir mit sehr vielen verletzten Spielern zu kämpfen. So wurden Spieler reaktiviert, um gegen Lechtal eine Mannschaft aufbieten zu können. Am Anfang eine gute kämpferische Leistung und die Führung in der 29. Minute durch Fabian Amprosi. Der Ausgleich der Gäste in der 68. Minute durch Jonas Haider. In Summe und angesichts der Umstände bin ich mit der Leistung und dem Punkt zufrieden!“

