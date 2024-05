Bitteres Remis von Patscherkofel gegen Wilten – Torfeuerwerk zwischen Navis und Sellraintal

Details Dienstag, 07. Mai 2024 00:39

In der 20. Runde der Bezirksliga West kassiert der FC Patscherkofel im Spiel gegen den SK Wilten nach dreiundzwanzig Minuten eine Rote Karte. Trotzdem ist Patscherkofel dem Sieg näher als die Gäste. Das 1:1 am Ende kostet aber Patscherkofel eventuell entscheidende Punkte im Kampf um Titel und Aufstieg. Nach Verlustpunkten führt nun Imst II (5:0 gegen Sistrans) und Fliess (3:1 bei Veldidena) die Tabelle an. Zwei Punkte dahinter Patscherkofel. Roppen hat mit der 1:2-Niederlage bei Lechtal Boden auf das Spitzentrio verloren und liegt nun fünf Punkte hinter Leader Imst II. Der SV Navis bezwingt Sellraintal mit 7:3,

Zehn Treffer zwischen Navis und Sellraintal

Philipp Nagele, Co-Trainer SV Navis: „Zur 20. Runde der Bezirksliga West traf der SV Navis im Heimspiel auf den FC Sellraintal. Die Gäste starteten furios und konnten bereits in Minute sechs durch Elias Schlögl in Führung gehen. In den folgenden zwanzig Minuten übernahmen die Hausherren das Spielgeschehen. Durch die Tore von Fabian Riedl (11./17.) und Aaron Vrataric (25.) stellte der SV Navis den Zwischenstand auf 3:1. Die Gäste aus dem Sellraintal nützten anschließend zwei Abwehrfehler von Navis und konnten vor der Pause durch Manuel Reimair (32.) und erneut Elias Schlögl (43.) ausgleichen.

In Halbzeit zwei hatte die Defensive des SV Navis die Gäste besser im Griff. Aus den vielen langen Bällen von Torwart Florian Leitner konnte der FC Sellraintal kein Kapital schlagen. In der 63. Minute stellte Michael Mair nach einem perfekten Zuspiel von Fabian Riedl die Führung für Navis wieder her. Im Anschluss war der FC Sellraintal völlig von der Rolle und konnte den Angriffen der Naviser Offensive nichts mehr entgegensetzen. Innerhalb von 6 Minuten stellten Hannes Moser (72.), Fabian Riedl mit seinem Hattrick (76. Freistoß) und erneut Michael Mair (78.) den verdienten Endstand von 7:3 her. In der Schlussphase kam der erst 15-jährige Simon Hilber zu seinem Debüt für die Kampfmannschaft des SV Navis.

Der SV Navis hält mit dem fünften Heimsieg den Anschluss im Tabellenmittelfeld an SPG Lechtal und SV Telfs 1b. FC Sellraintal bleibt mit einem Polster von sieben Punkten auf den Abstiegsplatz auf Platz zwölf!“

Patscherkofel siebzig Minuten in Unterzahl gegen Wilten

Christopher Mantl, Trainer FC Patscherkofel: „Nach dreiundzwanzig Minuten Rote Karte wegen Beleidigung gegen unseren Nemanja Markovic. Wir hatten aber in Folge mit einem Mann weniger mehr konkrete Torchancen als die Gäste. Knapp vor der Pause ging Wilten durch Daniel Klaiber in Führung. Ich kann aber nur sagen von meiner Mannschaft eine Superleistung in Unterzahl über das ganze Spie hinweg. Der Ausgleichstreffer in der Nachspielzeit der zweiten Hälfte durch Bilal Demir mehr als verdient. Wir waren ganz klar dem Dreier näher als die Gäste und hätten uns auch einen Sieg verdient.“

