Gebietsliga Ost: Goleador Parade Hinrunde Herbst 2022

Äußerst ungewöhnlich: nur elf Spieler haben in der Gebietsliga Ost im Herbst 2022 in dreizehn Partien zumindest sechs Tore erzielt. In vergleichbaren Ligen sind es meist über zwanzig. Die Goleador Krone von ligaportal.at Tirol schnappt sich recht klar Michael Ziepl von Westendorf. Vierzehn Treffer und 0,73 Tore pro Spielstunde sind seine Spitzenwerte. Hinter Michael wird es aber eng in der Gesamtwertung. Vier Spieler mit der selben Platzziffer von vier auf Platz zwei. Benjamin Schönettin von Bad Häring, Mario Stock von Brixlegg/Rattenberg, Roy Meulendijks von Kirchberg und Florian Antretter von Westendorf. Auf dem sechsten Gesamtplatz der Spieler mit der besten Effektivität. Patrick Huter von Kirchdorf sind sechs Treffer in nur 429 Spielminuten gelungen.

Einsatz Platz Platz Platz Platz Name Mannschaft Tore Minuten Tore/h Tore Tore/h Ziffer 1 Michael Ziepl Westendorf 14 1151 0,73 1 3 2 2 Benjamin Schönettin Bad Häring 7 507 0,83 6 2 4 2 Mario Stock Brixlegg/Ratt. 8 702 0,68 4 4 4 2 Roy Meulendijks Kirchberg 10 910 0,66 3 5 4 2 Florian Antretter Westendorf 11 1090 0,61 2 6 4 6 Patrick Huter Kirchdorf 6 429 0,84 8 1 4,5 7 Sedat Erol Achenkirch 8 1080 0,44 4 8 6 8 Elias Bozic Schwaz II 6 790 0,46 8 7 7,5 8 Thomas Wechselberger Hopfgarten 7 1063 0,40 6 9 7,5 10 Harald Vcelar Bad Häring 6 990 0,36 8 10 9 11 Maximilian Unterbrunner Weerberg 6 1039 0,35 8 11 9,5

So wird gewertet: Alle Spieler, die mindestens sechs Tore im Herbst 2022 erzielt haben, kommen in die Wertung. Für die Anzahl der Tore bzw. die Tore pro Einsatzzeit wird eine Platzziffer vergeben. Der Schnitt dieser Platzziffer wird für die Gesamtwertung herangezogen.