Mittelfeldmotor und Kapitän des SK Zell am Ziller Martin Hotter im Interview!

Details Montag, 08. Januar 2024 18:39

Ligaportal.at Tirol setzt die Serie mit dem Interviewreigen der Kapitäne im Unterhaus heute in der Gebietsliga Ost beim SK Raiffeisen Zell am Ziller fort. Platz sechs konnte Zell am Ziller in der Hinrunde erreichen und für Kapitän Martin Hotter steht an erster Stelle attraktiven Kombinationsfußball zu bieten und natürlich möglichst viele Punkte zu sammeln. Platz vier ist wohl noch möglich, die Top-3 sind allerdings dem Feld bereits enteilt. Für Martin Hotter ist Erl der Titelkandidat Nummer eins!

Welcher Trainer hat Dich besonders positiv beeinflusst?

Martin Hotter: „Spiele seit meinem 7. Lebensjahr. Helli Kraft, der war der Wahnsinn, zuerst Profi Trainer und dann hat er uns in der 1 Klasse trainiert und dann auch zum Meistertitel geführt!“

Welchen Stellenwert hat der Fußball für Dich?

Martin Hotter: „Mein liebstes Hobby und die Kameradschaft in einem Team ist mega!“

Bisheriges Karrierehighlight?

Martin Hotter: „Meistertitel 1. Klasse Ost 2019 und Aufstieg in die Gebietsliga Ost 2021!“

Warum spielst Du gerade beim im Team von Zell am Ziller?

Martin Hotter: „Heimatverein und ich bin in zwei Minuten zu Fuß am Fußballplatz (lacht)!“

Was macht den Verein für Dich besonders sympathisch?

Martin Hotter: „Der Zusammenhalt und man kann von jedem alles haben, wir sind wie eine große Familie!“

Foto: SK Zell am Ziller

Welche Ziele hast Du Dir und die Mannschaft gesetzt?

Martin Hotter: „Vor allem Spaß am Fußballspielen haben und noch so viele Spiele wie möglich zu gewinnen mit attraktivem Kombinationsfußball! Und das alle verletzungsfrei bleiben und sich verbessern können!“

Wie hat sich die Qualität der Liga in den letzten Jahren entwickelt?

Martin Hotter: „Mir kommt vor, dass die fußballerische Qualität ein bisschen nachgelassen hat. Die Spiele werden mehr durch Kampf und Fitness gewonnen. Eigentlich kann in dieser Liga jeder jeden schlagen!“

Dein Titelfavorit 2023/24?

Martin Hotter: „Erl!“

Dein Lieblingsteam ausgenommen aktuelle Mannschaft?

Martin Hotter: „Real Madrid!“

Was gefällt Dir an der Fußballszene aktuell überhaupt nicht?

Martin Hotter: „Die hohen Ablösesummen!“

Dein Vorbild im Fußball?

Martin Hotter: „Cristiano Ronaldo!“

Deine Lieblingsmusik?

Martin Hotter: „R&B und Hip Hop!“

Deine Hobbys außer Fußball?

Martin Hotter: „Skitouren gehen, Ski fahren, Eishockey, Tennis!“