Kirchdorf verteidigt mit Sieg gegen Bad Häring Platz drei – Achenkirch und Schwaz II trennen sich 3:3

Nach der 16. Runde der Gebietsliga Ost ist es an der Tabellenspitze wesentlich enger geworden. Leader SV Weerberg verliert das Heimspiel gegen Hopfgarten/Itter überraschend mit 1:2, Verfolger Westendorf gewinnt gegen Langkampfen 5:1. Auch die schärfsten Verfolger der Top-2 gewinnen. Der SV Steinbacher Kirchdorf hat gegen den FC B&W Glasbau Bad Häring zu kämpfen, gewinnt am Ende knapp mit 1:0. Ganz klare Sache hingegen für Pillerseetal – 6:0 gegen Vomp. Hochdramatisches Duell zwischen Achenkirch und dem SC Eglo Schwaz II – 3:3 heißt es nach neunzig Minuten plus Nachspielzeit. Damit trennen Leader Weerberg und die Nummer sechs Kirchberg (1:1 in Zell am Ziller) nur sieben Punkte. Brixlegg/Rattenberg gibt die rote Laterne mit einem 2:1 Erfolg gegen Hippach an Langkampfen weiter.

Vier Minuten vor Schluss erlöst Matthias Seibl Kirchdorf mit dem 1:0 gegen Bad Häring

Johann Kirchmair, sportlicher Leiter SV Steinbacher Kirchdorf: „Beide Mannschaften ganze vorne in der Tabelle dabei. SV Steinbacher Kirchdorf hatte die letzten vier Spiele übergreifend (Frühjahr-Herbst) gewonnen. Bad Häring ist mit einer Niederlage und einem Unentschieden in das Frühjahr gestartet.

Die Czedziwoda-Unterrainer Truppe hatte gleich von Anfang an wieder viel Spielfreude, wie schon in Runde vierzehn und fünfzehn. Wir hatten Chance um Chance und Bad Häring konzentrierte sich nur auf die Defensive. Kirchdorf hat den Gästen aus Bad Häring nicht viel Verschnaufpausen gegeben bzw. schnürte die Gäste in ihrer Hälfte ein. Trotz vieler gut heraus gespielter Chancen blieb es in der Halbzeit beim 0:0.

Die junge Kirchdorfer Mannschaft blieb auch nach dem Pausentee weiter am Drücker und erspielte sich wie schon im ersten Abschnitt viele Chancen. Als schon alle eigentlich mit einem Unentschieden rechneten, erlöste in der 86 Minute Mathias Seibl mit einem herrlichen Tor die Kirchdorfer. Eine super Vorlage über die linke Seite durch den überragenden Matteo Kogler (Neuzugang im Winter) zum alles entscheiden Tor. Nach der Führung probierten auch die Gäste noch den Anschlusstreffer zu erzielen, aber es blieb beim knappen und verdienten Kirchdorfer Sieg!

Ich hatte auch Gelegenheit, mit dem Trainer von Bad Härung, Thomas Kopp, über das Spiel zu sprechen. Er sprach von einem knappen, aber verdienter Sieg der Heimmannschaft. Thomas Kopp hat auch betont, dass er auf einige Leistungsträger verzichten musste und deswegen so defensiv spielen ließ. Ohne Defensivtaktik wäre das Spiel nicht so knapp ausgegangen.

Aus meiner Sicht ist es unglaublich, was die Bad Häringer in den letzten Jahren wieder auf die Beine gestellt haben – Thomas Kopp als Trainer und der Vorstand. Eine sehr starke und auch unheimlich faire Mannschaft!

Zurzeit kann man schon sagen, es läuft beim SV Kirchdorf! Fünf Spiele in Serie ungeschlagen (übergreifend Herbst-Frühjahr). Was mir am meisten gefällt, ist die Entwicklung der jungen Kirchdorfer Spieler. Aber es ist mir ganz wichtig, dass alle den Ball flach halten, da wir zur Zeit noch nichts erreicht haben. In der nächsten Runde ist Derby-Time angesagt: SC Kirchberg – SV Steinbacher Kirchdorf am 14.4.2023, Ankick 19.30 Uhr!“

Drei Treffer von Martin Prantl für Achenkirch und Elias Bozic für Schwaz II

Benjamin Avdic, Trainer SC Eglo Schwaz II: „Die erste Halbzeit verlief sehr ausgeglichen mit einem leichten Chancenplus für Achenkirch. Wir sind gut ins Spiel gekommen, haben dann aber nach dem 0:1 durch Martin Prantl den Faden verloren und haben zu viele individuelle Fehler gemacht. Das 0:2 ging aufgrund dieser individuellen Fehler in Ordnung, abermals traf Martin Prantl in Minute 43.

Wir sind auch nicht gut in die zweite Halbzeit gestartet und brauchten lang, um ins Spiel zu finden. Wir kassierten zwischenzeitlich auch das 0:3, welches dann wegen einer Abseitsstellung des Torschützen zurückgenommen wurde. Das war der Wendepunkt in der zweiten Halbzeit. Wir nutzten unseren Tempovorteil auf der Seite viel konsequenter als in den ersten sechzig bis siebzig Minuten und so gelang es uns über drei sehr gut gespielte Aktionen über die rechte Seite drei Tore zu erzielen. Elias Bozic mit einem reinem Hattrick in der 74., 79. und 84. Minute. Schade ist natürlich, dass wir das 3:2 nicht heim spielen konnten und in der 95. Minute durch einen Eckball das 3:3 durch den dritten Treffer von Martin Prantl kassierten. Alles in allem bin ich trotzdem sehr zufrieden mit der erbrachten Leistung meiner Mannschaft, vor allem wenn man die Personalprobleme, die wir hatten, miteinbezieht. Man kann sehr zufrieden mit einem Punkt gegen eine schwer zu bespielende Mannschaft wie Achenkirch sein. Herausgestochen bei meiner Mannschaft sind Dreifachtorschütze Elias Bozic und Dreifachassistgeber Karim Federa, der erst sechzehn Jahre alt ist!“

