Pillerseetal kommt mit Torfeuerwerk in Langkampfen den Top-2 näher!

Details Montag, 17. April 2023 19:18

In der 17. Runde der Gebietsliga Ost hat sich die Tabellenspitze noch enger zusammen geschoben. Sowohl Leader Weerberg (1:1 in Schwaz) als auch Verfolger Westendorf (0:0 in Hopfgarten) holen nur einen Punkt. Voll punkten kann hingegen der SK AVZ Pillerseetal mit einem spektakulärem 6:3 Erfolg beim SV Langkampfen. Kirchdorf holt die Partie in Kirchberg am 1. Mai 2023 nach, Ankick ist um 17 Uhr. Nach Verlustpunkten gerechnet trennen Weerberg, Westendorf, Pillerseetal und Kirchdorf nur zwei Punkte!

Drei Treffer von Florian Obwaller für Pillerseetal

Christian Bendler, Trainer SK AVZ Pillerseetal: „Kaum war das Spiel angepfiffen, lag der SK AVZ Pillerseetal bereits in Front. Florian Obwaller markierte in der dritten Minute die Führung. Wir haben durchaus dominant begonnen, haben aber dann etwas die Kontrolle verloren. Den Ausgleich besorgt Nico Schiegl bereits wenig später in der neunten Minute. Fünf Minuten später gingen wir durch den zweiten Treffer von Florian Obwaller abermals in Führung. Weitere Tore gelangen bis zur Halbzeit keinem der Teams und so ging es mit 2:1 für Pillerseetal in die Pause.

In der 53. Minute brachte Sandro Nothegger den Ball im Netz von SK AVZ Pillerseetal unter. Abermals verlieren wir die Kontrolle über das Spiel. Florian Obwaller (57.), David Foidl (60.) und Julian Fuschlberger (87.) brachten uns dann aber wieder klar in Front. Sebastian Jarnig schoss die Kugel zum 3:5 für Langkampfen über die Linie (88.). Für das 6:3 zugunsten von SK Pillerseetal sorgte dann kurz vor Schluss Julian Fuschlberger.“

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei