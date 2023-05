Kirchdorf gewinnt Spitzenspiel gegen Weerberg knapp!

Details Montag, 15. Mai 2023 15:07

Gipfeltreffen in der 21. Runde der Gebietsliga Ost zwischen dem SV Steinbacher Kirchdorf und dem SV Weerberg. Es war ein enges Duell, aber auch Weerberg konnte die unglaubliche Siegesserie von Kirchdorf nicht bremsen. Kirchdorf gewinnt mit 1:0 und hat nun fünf Runden vor Schluss fünf Punkte Vorsprung auf Weerberg, gegenüber Westendorf sind es nach Verlustpunkten allerdings nur zwei Zähler. Es bleibt also extrem spannend!

Diesmal waren wir die Glücklicheren!

Johann Kirchmair, sportlicher Leiter SV Steinbacher Kirchdorf: „Favorit in diesem Spiel ein wenig der SV Weerberg wegen der langen Tabellenführung in der Gebietsliga. Die Verletztenliste beim SV Kirchdorf wird leider auch immer länger und somit müssen wir acht Spieler im Spitzenspiel vorgeben. Florian Kirchmair, Eder Mathias, Schenk Philip, Kylian Meeuwisz (Skifahren) alle Kreuzband, Seibl Matthias (Kniescheibe),Aigner Niklas (Bänderriss),Huter Patrik (Handverletzung) und Emre Cetinkaya (krank). Hiermit möchte ich auch allen Verletzten alles Gute wünschen und hoffe natürlich, dass alle weitermachen. Aber wie sagt der sportlicher Leiter vom SVK Hannes Kirchmair immer: „Jammern gibt es nicht, wir spielen mit der besten Elf, die wir zur Verfügung haben!“

Wie schon bei letzten Spielen begann die Czedziwoda Elf wieder sehr gut. Die ersten zehn Minuten gehörten ganz klar der Heimmannschaft, aber in der 12. Minute ein Riesenschock beim SVK, da die Nummer zehn Sebastian Almberger verletzt vom Platz musste.

Die Heimmannschaft brauchte ein bisschen durch die Auswechslung von Almberger sich neu zu orientieren, aber der SV Weerberg wurde immer stärker. Beide Mannschaften wollte unbedingt das erste Tor erzielen. Chancen würde ich sagen auf beiden Seiten und dazu ein starkes Spiel vom Tabellenersten und Tabellenzweiten.

Die größte Chance hatten aber die Gäste, als der Schlussmann Baldauf Maximilian einen Stockfehler hatte und der Offensivmann von Weerberg das leere Tor nicht traf. Im gesamten gesehen der SV Weerberg in der ersten Halbzeit ein bisschen stärker bzw. sehr organisiert und bissig. So ging es mit 0:0 in die Halbzeit.

Aber jetzt kam die Halbzeitansprache vom erfahrenen Kirchdorfer Trainer und die Heimmannschaft wieder besser im Spiel. Ein offener Schlagabtausch, aber die Heimmannschaft wollte jetzt ein Tor erzwingen. In der 64. Minute ein Super Angriff vom SVK über Tobias Scarano, ein Traumpass in die Box auf Mitterer Norbert und dieser wurde elfmeterreif gefoult. Kogler Matteo (bester Spieler am Feld), übernahm die Verantwortung und verwandelte sicher zum 1:0. Jetzt war der SV Kirchdorf wieder sicher im Spiel und sicherte sich im achten Spiel den achten Sieg.

Fazit: Bin natürlich überglücklich über den nächsten Sieg im SVK Lager. Die Momentaufnahme ist für den Verein wunderschön, aber wir sind noch nicht am Ziel und haben auch noch nichts gewonnen. Leider wurde die Verletztenliste schon wieder größer, aber wir kämpfen weiter und arbeiten hart an uns. Auch noch mal ein Komplement an den SV Weerberg - sehr starke Leistung, aber diesmal waren wir die Glücklicheren!“

