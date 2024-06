Partyalarm in Erl: Nach Sieg in Langkampfen geht es fix in die Landesliga!

Details Montag, 10. Juni 2024 18:53

In der vorletzten Runde der Gebietsliga Ost 2023/24 kam es zum Spitzenspiel zwischen dem SV Langkampfen und der SVG Zimmerei Schwaighofer Erl. Erl sichert sich mit einem 4:1 Erfolg zumindest der Aufstieg in die Landesliga und auch der Titelkampf ist wesentlich brisanter geworden. Leader Schlitters unterliegt in Kirchberg mit 0:3 und hat nur mehr einen Punkt Vorsprung auf Erl. Die Titelentscheidung fällt am 15. Juni 2024 ab 18 Uhr. Schlitters empfängt Achenkirch und Erl die Mannschaft von Bad Häring.

Mario Träger berichtet vom multinfunktionalen Freudentag für Erl!

Zum 50. Geburtstag beschenkt die SVG Zimmerei Schwaighofer Erl sich und den Sponsor Andreas Schwaighofer (feierte gerade auch den 50ziger), mit dem Durchmarsch in die Landesliga Ost.Die Reise ging für Erl am Samstag zum Spitzenspiel beim SV Langkampfen, wo der Tabellendritte seine letzte Chance auf den Aufstieg zu nutzen versuchte. Doch Christoph Waldner hatte in der Vorbereitung wohl die richtigen Worte gewählt, wollte den größten Vereinserfolg fixieren und so begann sein Team konzentriert, engagiert, war immer den einen Schritt schneller am Ball. In der 4. Minute klopfte man zum ersten Mal an, nur fehlte da noch ein wenig Schussglück. Sieben Minuten später feierte der lautstarke Anhang aus Erl, denn diesmal blieb Sebastian Maier "kalt wie eine Hundeschnauze“ und schob zu 0:1 ein. Die gut 200 bis 250 Erler hatten sich gerade von der Führung „erholt“, natürlich die ersten Kaltschalen gereicht, da nahm Thomas Schwaighofer in der 15. Minute eine lange Flanke an, drehte sich blitzschnell, schweißte den Ball in seiner unnachahmlichen Art zum 0:2 in die Maschen.

Es spielten sich schon jetzt unglaubliche Szenen ab, denn die Türe zur Landesliga war nun ganz weit geöffnet. Von den Gastgebern kam danach auch nicht viel, Erl blieb dominant, verpasste bis zur Pause ein drittes, wenn nicht sogar viertes Tor nachzulegen. So hatte das 2:0 zur Pause Bestand und der Erler Anhang brachte sich entsprechend weiter in Partylaune.Zu Beginn der zweiten Halbzeit brauchte die SVG Zimmerei Schwaighofer Erl ein „bisserl Anlauf“. Das half dem SV Langkampfen in der 51. Minute zum 1:2 Anschlusstreffer, weil die Defensive kurz die Stabilität verlor. Sollte hier noch was in Sachen Aufstieg gehen? Nö, denn der in der 41. Minute eingewechselte Felix Schreder (kam für Thomas Eder), hatte ja mächtig Dampf im Kessel, eroberte sich in der 55. Minute den Ball. Es folgte aus gut 23 Meter ein Strahl vor dem Herrn und dieser rauschte unhaltbar zum 1:3 in die Maschen. Auf der Tribüne war Erl nun schwer „On fire“ und auf dem Feld ließ man die Partie unter voller Spielkontrolle herunterlaufen. Das 1:4 in der 80. Minute (ein Eigentor der Gastgeber) sowie ein Spielausschluss gegen den SV Langkampfen machten den Unterschied am Ende noch klarer.

Natürlich ging nach dem Abpfiff die Post noch mal gebührend ab, man feierte das Team, den direkten Durchmarsch in die Landesliga Ost und den größten Vereinserfolg überhaupt. Nächsten Samstag, nach dem Spiel gegen Bad Häring, wird die Nacht dann wohl wieder zum Tag gemacht.“

