Aufsteiger Paznaun empfängt zum Auftakt Arlberg – Inzing spielt in Axams

Details Sonntag, 04. Juli 2021 00:33

Die Spannung steigt, die Auslosung der Meisterschaft 21/22 ist erfolgt. In der Gebietsliga West gibt es drei neue Teams – zwei Aufsteiger von unten und einen Absteiger aus der Landesliga West. Als erster Titelanwärter kann man wohl Haiming nennen, Axams/Grinzens folgt knapp dahinter. Nach Corona ist es allerdings extrem schwer abzuschätzen, inwieweit die Teams ihre Stärke vom Herbst 2020 mitnehmen konnten – Überraschungen sind auch von den Aufsteigern Paznaun und Inzing absolut möglich. Die Aufstiegseuphorie ist ja ein statistisch nachweisbarer mentaler.Effekt im Fußball.

Neu in der Liga

Es gab kaum Absteiger nach der Halbsaison 21/22 – ein Grund war natürlich die Aufstockung der Regionalliga Tirol. In der Gebietsliga West wird allerdings eine Mannschaft um den sofortigen Wiederaufsteig kämpfen. Der FC Seefelder Plateau konnte in der Hinrunde der Landesliga West nur einen Punkt in dreizehn Spielen erobern und muss daher 21/22 eine Etage tiefer antreten. Von unten kommen zwei Aufsteiger – Inzing und Paznaun sind sicherlich eine Bereicherung der Liga. Längenfeld und Wipptal haben die Liga nach oben verlassen, Rietz profitierte von der Rückziehung des FC Stubai 19 und kann daher auch in der kommenden Saison in der Gebietsliga West antreten.

Favoriten

Haiming ist nur um einen Punkt puncto Aufstieg gescheitert – die Tordifferenz wäre um Welten besser gewesen als jene von Wipptal. Damit gehört Haiming ganz sicher zum ganz engen Kreis der Titelaspiranten, allerdings kann man absolut nicht abschätzen, welche Auswirkungen die extrem lange Corona-Pause auf die einzelnen Mannschaften hatte. Eine starke Rolle ist ganz sicher Axams/Grinzen zuzuorden. Dann kommen die Tams für das solide Mittelfeld – Arlberg, Umhausen, Götzens, Oberhofen und wohl auch Absteiger Seefeld wird hier einzuordnen sein. Wie stark die Aufsteiger sich präsentieren werden, ist schwer zu sagen. Tarrenz, Stams, Pitztal, Reichenau II und Rietz haben im unteren Tabellenbereich nur neun Punkte getrennt – allerdings nur bei dreizehn absolvierten Spielen.

Die erste Runde

Naheuzu einheitlicher Ankick in Österreichs Fußball für die Saiosn 21/22 – von der Admiral Bundesliga bis zu den 2. Klassen – ist das vorletzte Juliwochenende vom 23. bis 25. Juli. So auch in der Gebietsliga West. Aufsteiger Paznaun darf zuhause starten – Arlberg ist zu Gast. Der zweite Aufsteiger Inzing hat bereits in Runde eins eine echte Bewährungsprobe bei Axams/Grinzens abzulegen. Haiming empfangt Absteiger Seefelder Plateau und Götzens ist in Oberhofen zu Gast. Tarrenz gegen Stams und Reichenau II gegen Pitztal sind weitere Partien. Der Tabellenletzte der Vorsaison Rietz empfängt Umhausen.