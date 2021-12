Coach von Rietz: „Mannschaft hat im Herbst ansprechende Leistungen gezeigt!“

Details Dienstag, 14. Dezember 2021 01:17

Großes Verletzungspech beim SK Rietz im Herbst 2021 in der Hinrunde der Gebietsliga West. Altgediente Spieler mussten aushelfen und als Team konnte man trotz widriger Umstände Platz zehn erreichen, der Puffer auf die Abstiegszone umfasst aber nur zwei Punkte. Für Trainer Max Draxl und sein Team wird deswegen sehr wichtig sein, die Wintervorbereitung zu nützen um gestärkt in den Kampf um den Klassenerhalt zu gehen. In der Vorsaison wurde dieser nur durch den Rückzug von Stubai II geschafft.

Positive und negative Highlights im Herbst 2021?

Max Draxl, Trainer SK Rietz: „Da wir ja nur durch das zurückziehen des FC Stubai in der Liga geblieben sind, können wir mit dem 10. Platz nach der Hinrunde zufrieden sein. Wir mussten über weite Strecken des Herbstes auf einige Spieler verletzungsbedingt verzichten. Teilweise standen sechs bis acht Spieler aufgrund von Verletzungen und Blessuren wochenweise nicht zur Verfügung. Zum Glück halfen in dieser Zeit altgediente Spieler wie Dominik Margreiter, Mario Haslwanter oder Christian Thaler aus.“

Wurden die angestrebten Ziele erreicht?

Max Draxl: „Bis auf das Spiel gegen Inzing, in dem wir nicht auf der Höhe waren, zeigte die Mannschaft über den ganzen Herbst ansprechende Leistungen. Die Spiele gegen Oberhofen und Götzens wurden erst in der Nachspielzeit verloren. Mit ein wenig Glück und Abgeklärtheit vor dem gegnerischen Tor, wäre sicher der eine oder andere Punkt mehr drinnen gewesen.“

Welche Ziele hat man sich für das Frühjahr 2022 gesteckt?

Max Draxl: „Ich bin mir sicher, dass die junge Mannschaft über den Winter einen weiteren Schritt nach vorne machen wird. Wenn wir im Frühjahr vom Verletzungspech halbwegs verschont bleiben, bin ich mir sicher, dass wir die nötigen Punkte für den Klassenerhalt einfahren werden.“

Statistik Herbst 2021 Gebietsliga West SK Rietz

Tabellenplatz: 10

Siege: 3

Remis: 2

Niederlagen: 8

Geschossene Tore: 22

Gegentore: 35

Heimtabelle: Platz elf

Auswärtstabelle: Platz zwölf

Beste Tabellenposition: Platz 8 (Runde zwei und acht)

Tiefste Tabellenposition: Platz 14 (Runde eins)

Spiele ohne Gegentor: 2

Höchste Siege: 6:0 zuhause gegen Arlberg (Runde 5)

Höchste Niederlage: 0:7 zuhause gegen Paznaun

