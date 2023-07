So startet die Gebietsliga West in die Saison 2023/24 – Seefeld verabschiedet Trainer und Legende!

Details Samstag, 08. Juli 2023 00:22

Die Saison 2023/24 in der Gebietsliga West ist ausgelost. Neu in der Liga sind Aufsteiger Mieminger Plateau und SPG Sölden. Der SV Weerberg ist vom Osten in den Westen gewechselt. Der FC Seefelder Plateau wird mit neuem Trainer in die Saison 23/24 gehen, ebenso wurde eine echte Vereinslegende gebührend verabschiedet.

Seefeld verabschiedet Martin Kleinhans und Coach Gregor Eisenbeutl

"Kapitän, Meister, Meistertrainer, Nachwuchstrainer, Torschütze, Helfer, Laufmaschine, Mitspieler, Funktionär, Motivator, Fußballgott und vor allem Freund. Mit Martin Kleinhans durften wir überragende Erfolge auf und neben dem Rasen feiern. Nun beendete er nach über 200 Spielen für Seefeld seine aktive Karriere.

Gregor Eisenbeutl übernahm die Kampfmannschaft zu einem Zeitpunkt, als es fußballerisch nicht sehr rosig aussah. Zusammen mit Wesly Schenk führte er das Team zurück auf die Siegesstraße und zum Vize-Herbstmeister 22/23. Vor allem aber im Nachwuchsbereich konnte Gregor sehr viel bewirken, sodass wir bestens für die Zukunft aufgestellt sind! Vielen Dank für deinen Einsatz!“ (Quelle FC Seefelder Plateau facebook)

So startet die Gebietsliga West in die Saison 2023/24

Beginnen wir bei den Mannschaften die auch 2023/24 in der Gebietsliga West antreten werden. Es sind dies der SV Fritzens, die SPG Axams/Grinzens, SU Inzing, FC Oberhofen/Pfaffenhofen, SPG Pitztal, SPG Rietz/Stams, FC Seefelder Plateau, SPG Rinn/Tulfes, FC Paznaun, FC Vils und SVG Reichenau II. Der FC Tarrenz musste in die Bezirksliga absteigen, Götzens und Rum sind aufgestiegen. Neu in der Liga sind Aufsteiger Mieminger Plateau und SPG Sölden. Der SV Weerberg ist vom Osten in den Westen gewechselt.

Saisonstart ist wie im fast kompletten Tiroler Unterhaus am zweiten Augustwochenende. Aufsteiger Sölden spielt in Seefeld, Aufsteiger Mieminger Plateau darf zu Hause gegen Axams/Grinzens antreten. Der SV Weerberg empfängt Fritzens, Rinn/Tulfes die SPG Reitz/Stams und Vils die SU Inzing. Die siebente Partie der Auftaktrunde heißt Paznaun gegen Pitztal.

