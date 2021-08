Pitztal hatte nach Sieg in Seefeld noch einen Termin!

Details Samstag, 14. August 2021 15:10

Auftakt zur vierten Runde der Gebietsliga West im Sprungstadion in Seefeld. Die Heimelf Seefelder Plateau hat versucht den ersten Punkt der laufenden Saison gegen die SPG Pitztal zu holen. Von diesem war man aber doch sehr weit entfernt, spätestens nach dem 4:0 zur Pause für die Gäste war alles entschieden. Die Kicker von Pitztal haben nach der Partie noch ihr Glück im Casino auf die Probe gestellt, über eventuelle Großgewinne ist bislang nichts bekannt. Für den Sieg am grünen Rasen hat Pitztal das Spielglück aber nicht strapazieren müssen – es war eine klare Sache!

Doppelpack von Manuel Mark für Pitztal

Seefeld auf der Jagd nach dem ersten Punkt in der laufenden Saison – Pitztal konnte schon einen Sieg einfahren. Pitztal in dieser Partie der leichte Favorit und die Gäste beginnen auch sehr dominant. Bereits in der sechsten Minute die Führung durch Manuel Mark, Pitztal das klar bessere Team mit deutlichem Chancenübergewicht. Seefeld versucht dagegen zu halten und eine halbe Stunde lang kann man das Spiel auch eng gestalten. Dann aber binnen acht Minuten die Entscheidung in dieser Partie. In Minute 29 beginnt es mit dem 2:0 durch Gregor Jäger, der nächste Angriff der Gäste das 3:0 durch Mathias Walch und sieben Minuten später macht Manuel Mark mit seinem zweiten Treffer den Deckel drauf. Hälfte zwei ist dann kein wikrlich gutes Fußballspiel mehr. Pitztal hat die drei Punkte im Trockenen, Seefeld kann die Gäste kaum unter Druck setzen. Pitztal gewinnt in Seefeld ganz klar mit 4:0.

Beste Spieler SPG Pitztal: Utku Girgin (V), Andreas Schöpf (V), Gregor Jäger

Simon Lentsch, Trainer SPG Pitztal: „Die Mannschaft hat heute alles perfekt umgesetzt was wir uns vorgenommen haben. Wir hatten in Hälfte eins ein klares Übergewicht und haben noch vor der Pause den Sack zugemacht. In Hälfte zwei ist es dann natürlich schwer wieder die richtige Motivation zu finden, jeder der einmal Fußball gespielt hat, kennt das. So wurde es eine sehr zähe zweite Halbzeit, aber dieser Sieg ist natürlich für uns sehr viel wert und war absolut verdient!“

Arlberg gegen Haiming verschoben!

Die vierte Runde kann erst am 24. August abgeschlossen werden – Leader Haiming spielt um 20 Uhr bei der SPG Arlberg. Oberhofen hat in Stams im Spitzenspiel der Runde mit 2:0 gewonnen und bleibt damit ganz oben im Rennen. Umhausen kann bereits mit einem Remis am Samstag, dem 14.8.21 um 17 Uhr in Götzens, die Tabellenführung übernehmen. Inzing kämpft am Samstag um 17 Uhr gegen Rietz um den ersten Punkt, um 18 Uhr versucht Tarrenz im Spiel gegen Paznaun den ersten Punkt zu holen.

