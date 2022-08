Unglückliche Niederlage der SVG Reichenau II in Axams

Details Samstag, 20. August 2022 10:40

Sieben Treffer zum Auftakt der Gebietsliga West zwischen der SPG Axams/Grinzens und der SVG Reichenau II. Große Personalprobleme der SVG in der Defensive und ein sehr unglücklicher Spielverlauf. Am Ende gewinnt Axams/Grinzens nach einer spannenden Partie mit 4:3. Rinn/Tulfes kann die weiße Weste mit einem 5:0 gegen Fritzens verteidigen, Rietz/Stams feiert den zweiten Dreier mit einem 3:2 Erfolg gegen den FC Fritz Oberhofen Pfaffenhofen. Am Sonntag, dem 21.8.22, steigt um 17:30 Uhr der große Schlager zwischen Seefelder Plateau und Paznaun.

Reichenau im Finish mit zwei Mann in Unterzahl

Gernot Buratti, Trainer SVG Reichenau II: „Am Freitag gastierten wir in der Ruifach-Arena, waren zu Gast bei der SPG Axams/Grinzens! Gut vorbereitet, aber mit personellen Problemen in der Defensive, waren wir an diesem Freitag angereist, wollten zumindest einen Punkt entführen. Auf Grund der fehlenden Innenverteidiger Zangerl & Krnjic (KM1 Einsatz), Demir (Urlaub), Asik (Urlaub) mussten wir wieder ein Abwehrproblem lösen. Wir stellten auf ein neues System um - 3-5-2 - und versuchten unsere Lösungen in der Offensive zu finden! Wir machen zurzeit einfach noch zu viel Eigenfehler und so wurde auch so einer wieder in der 6. Minute eiskalt bestraft – 1:0 für die Gäste durch Simon Madersbacher. Das Spiel war dann ausgeglichen, die Möglichkeiten zum Ausgleich waren da, wurden aber nicht genutzt. Dann die 21. Spielminute, ein Angriff auf der rechten Spielseite wurde mit einem harten Zweikampf verloren. In der Phase der Rückeroberung des Balles, eine Foulaktion in der gegnerischen Hälfte. Dann zückte der Schiri die Rote Karte für unsere Nummer 21 – aus meiner Sicht hätte hier Gelb ausgereicht, denn es war kein böses Foul mit Absicht, so mussten wir das Spiel dann mit zehn Mann fortsetzen. Nach einer Umstellung kamen wir aber wieder besser ins Spiel, konnten in der 38. Minute durch Jackson da Silva den Ausgleich erzielen. Mit dem 1:1 ging es auch in die Pause.

In der Kabine erinnerte ich die Jungs an das Pitztal-Spiel, welches ja auch in Unterzahl gewonnen werden konnte, wir motivierten uns für die zweiten 45 Minuten. Ein zweiter Wechsel und eine erneute Umstellung zur Halbzeit – nun mit geändertem Gameplan!

Sofort durch die erste Aktion dann der Führungstreffer, durch Neuzugang Ömer Bozkurt! Wir waren dann sehr gut im Spiel, standen sehr gut, als dann wieder eine Unachtsamkeit in der Hintermannschaft zum Ausgleich der Hausherrn führte. Torschütze war Valentin Juen in der 53. Minute. Ein schnell ausgeführter Freistoß überraschte alle, so stand der Axamer Stürmer im 1:1 Duell dem Keeper gegenüber und schob zum 2:2 ein. Aber auch danach zeigten meine Jungs Moral und spielten ruhig weiter. In der 58. Minute dann ein direkt verwandelter Freistoß von Alpi Akbaydogan zur erneuten 3:2 Führung. Aber wieder eine Phase im Anschluss an den Anstoß der Gastgeber, in der wir wieder unsortiert standen, postwendend den Ausgleich zum 3:3 durch Jakob Haller.

Nach einem Dreifachwechsel in der 65. Minute mussten wir aber gleich wieder einen Spieler nach seiner ersten Aktion verletzungsbedingt vom Feld nehmen – nach einem harten Zweikampf im Strafraum – Foul bzw. Elfmeterpfiff gab es aber keinen. Für Nikola Rakic ging es leider nicht mehr weiter – sein Fuß wurde so hart getroffen, dass wir nun die letzten fünfundzwanzig Minuten nur mit acht Mann spielen mussten. Aber selbst mit acht Kickern fanden wir noch einige gute Konterchancen vor, welche wir aber nicht nutzen konnten. Axams tat sich sehr schwer gegen zwei Viererketten zu agieren. In Minute 87. fand so ein Schuss den Weg in unser Tor - zum glücklichen 4:3 Erfolg für die SPG durch Christian Haid.

Ich kann meinen Jungs heute hier nichts vorwerfen, kämpferisch und moralisch eine Top Leistung. Wir spielten vierzig Minuten mit einem Mann weniger – gingen zweimal in Führung und dann noch fünfundzwanzig Minuten mit zwei Mann weniger, also großes Lob an alle! Wir werden die Fehler in dieser Woche genau analysieren und daran arbeiten. Am kommenden Sonntag empfangen wir die SPG Rietz/Stams, dann wollen wir voll punkten. Pauschallob trotz der Niederlage an das gesamte Team!“