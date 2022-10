Rum verbessert sich nach 2:2 gegen Rinn/Tulfes um einen Tabellenplatz

Details Sonntag, 16. Oktober 2022 19:36

Im Spitzenspiel der zwölften Runde der Gebietsliga West trennten sich der SK Auto Kluckner Rum und die SPG Rinn/Tulfes mit 2:2. Rinn lag allerdings schon 2:0 in Front, Rum kann im Finish durch einen Doppelpack von Matej Ivic noch ausgleichen. Beide Mannschaften hatten aber die Chance, einen Dreier zu holen. Götzens hat die Tabellenführung mit einem 5:2 Erfolg gegen die SPG Axams/Grinzens verteidigt.

Am Ende ein gerechtes Remis

Markus Seelaus, Trainer SK Auto Kluckner Rum: „Aus meiner Sicht war das heute ein gutes Spiel. Nach schlechten Leistungen haben wir uns ganz klar gesteigert. In der ersten Halbzeit sind wir sehr gut aufgetreten. Hätten in Führung gehen können, der Gegner war aber sehr kompakt und hat nicht viel zugelassen. So ging es mit einer Nullnummer in die Pause. In der zweiten Hälfte haben wir das Spiel für etwa fünfzehn Minuten aus der Hand gegeben. In der 50. Minute haben wir das 0:1 durch Michael Platzer kassiert, in der 57. Minute das 0:2 durch Filip Rezo. Aber wir haben auch gewusst und waren davon überzeugt, wieder ins Spiel kommen zu können. In der 75. Minute ist uns durch Matej Ivic das 1:2 gelungen und in der Nachspielzeit konnte Matej dann noch ausgleichen. Der Gegner hatte durchaus Möglichkeiten, das Spiel über Konter zu entscheiden, aber sie haben die Angriffe nicht entschieden und konkret genug fertig gespielt. Aus meiner Sicht hätten wir das Spiel aber auch drehen können. So denke ich, dass es am Ende ein gerechtes Remis gewesen ist!“

Rietz/Stams verliert an Boden

Die Top-Teams der Liga haben eigentlich nichts anbrennen lassen in Runde zwölf. Lediglich die SPG Rietz/Stams hat mit der Niederlage im Spitzenspiel beim FC Seefelder Plateau (2:3) an Boden eingebüßt. Sechs Punkte liegt man nun hinter der Nummer zwei Seefeld und neun Punkte hinter Leader Götzens. Götzens lässt nichts anbrennen und gewinnt gegen die SPG Axams/Grinzens mit 5:2. Einen Platz nach oben geht es für Paznaun (2:1 gegen Pitztal), Rum, Rinn/Tulfes und Vils (5:1 gegen Fritzens). Götzens konnte sich etwas absetzen, Platz zwei und sechs trennen aber nur fünf Punkte. Nach wie vor ohne Punkt ist Tarrenz – 1:6 bei der SU Inzing.