Unterlechner-Dreierpack! SPG Rinn/Tulfes feiert souveränen 4:0-Sieg

In einer Begegnung der 24. Runde der Gebietsliga West zeigte die SPG Rinn/Tulfes am Mittwochabend eine starke Leistung, bezwang die SPG Axams/Grinzens deutlich mit 4:0 und feierte im vorletzten Heimspiel den siebenten Sieg. Bereits zur Halbzeit lag die Heimelf mit 3:0 in Führung und ließ in der zweiten Hälfte nichts anbrennen. Max Unterlechner avancierte mit einem Dreierpack zum "Man of the Match".

Unterlechner stellt für Hausherren Weichen auf Sieg

Das Spiel begann vielversprechend für die Hausherren, die sofort Akzente setzten. In der 15. Minute fiel dann das erste Tor: Max Unterlechner traf zum 1:0 für die Heimelf und setzte damit den Grundstein für den späteren Erfolg.

Die Heimischen blieben am Drücker und erhöhten in der 35. Minute, erneut durch Unterlechner auf 2:0. Nur sechs Minuten später setzte Tobias Mair noch einen drauf und traf zum 3:0. Damit war die Partie zur Halbzeit fast schon entschieden.

"Man of the Match" setzt Schlusspunkt

Auch nach der Pause änderte sich am Spielgeschehen wenig. Die SPG Axams/Grinzens fand keine Mittel gegen die stark aufspielenden Gastgeber und konnte sich nur selten aus der eigenen Hälfte befreien. In der 80. Minute machte Unterlechner seinen Dreierpack perfekt und erzielte das 4:0 für Rinn/Tulfes. Mit seinem dritten Treffer krönte der 23-Jährige seine herausragende Leistung und setzte den Schlusspunkt.

Gebietsliga West: SPG Rinn/Tulfes : Axams/Grinzens - 4:0 (3:0)

80 Max Unterlechner 4:0

41 Tobias Mair 3:0

35 Max Unterlechner 2:0

15 Max Unterlechner 1:0

